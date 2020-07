La cannelle pourrait améliorer la glycémie des prédiabétiques

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Science Times

Un article du Science Times relaie une étude où l'on apprend que la cannelle permettrait de réduire la glycémie des patient·es prédiabétiques, ralentissant ainsi leur progression vers un diabète de type 2.

Le Dr Giulio Romeo, qui travaille au centre du diabète Joslin et au centre médical Beth Israel Deaconess à Boston, dans l'État du Massachussets, explique travailler avec son équipe sur ce moyen efficace, peu coûteux et durable de ralentir l'évolution de cette maladie vers une forme plus grave.

L'équipe de recherche a mené une étude pendant douze semaines sur cinquante et un·es patient·es présentant une glycémie élevée, c'est-à-dire une concentration en glucose dans le sang supérieure à la normale. Ils ont observé des effets positifs après l'ajout de la cannelle dans leur alimentation.

Les bienfaits de la cannelle cassia

Il existe deux types de cannelle: la cannelle de Ceylan et la cannelle de Chine (ou cassia). La Ceylan est cultivée au Sri Lanka, tandis que la cassia est produite dans l'empire du Milieu et sa saveur comme son odeur sont plus fortes que la sri-lankaise. La cannelle de Chine étant beaucoup moins chère, c'est celle que l'on retrouve le plus sur nos étals.

Des recherches antérieures ont montré que la cassia a des effets positifs sur la glycémie. Dans une étude portant sur dix-huit personnes atteintes de diabète de type 2, les scientifiques ont découvert que le régime alimentaire seul pour abaisser la glycémie était moins efficace que combiné à l'ajout de cassia.

Une autre étude menée auprès de soixante personnes atteintes de la même maladie a révélé que de petites doses de cassia peuvent réduire la glycémie, le LDL aussi appelé «mauvais cholestérol», les triglycérides et le cholestérol total. Cependant, d'autres études n'ont pas obtenu les mêmes résultats.

En 2012, une revue de dix essais contrôlés randomisés n'a pas trouvé de preuves suffisantes étayant le fait que la cannelle ait cet effet sur la glycémie. «[Ces résultats peuvent] être causés par les médicaments que les participants ont pris pour contrôler leur diabète de type 2», objecte le Dr Giulio Romeo.

Avec ses coéquipièr·es de Corée du Sud, il s'est concentré sur les personnes prédiabétiques qui ne prennent pas encore de médicaments. L'équipe a donné à des volontaires une capsule de 500 milligrammes de cassia ou un placebo, trois fois par jour pendant douze semaines. Résultats: les taux de sucre dans le sang des personnes qui prennaient les pilules avec la cassia étaient moins élevés que ceux du groupe placebo.

Toutefois les expert·es alertent sur le fait que l'ajout de cannelle à la nourriture peut nuire à toute personne atteinte de prédiabète si elle utilise l'épice en trop grande quantité. Il reste cependant bon de s'en servir comme substitut au sucre, au sel et à d'autres épices qui ne sont pas bonnes pour les personnes diabétiques.