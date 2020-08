Peut-on vaincre le vieillissement?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Qu'est-ce que le vieillissement exactement? Si vous pouviez zoomer jusqu'au niveau moléculaire, vous verriez de minuscules quantités de dommages qui se propagent progressivement dans les cellules, tissus et organes. Finalement, l'organisme tout entier est atteint par ces microscopiques dégradations, indique la BBC.

Au milieu des années 1800, l'espérance de vie était d'environ 40 ans dans la plupart des pays du monde. Aujourd'hui, elle avoisine les 80 ans dans certains pays d'Europe du Nord. Mais pour combien de temps...

Imprimer des organes

Selon le biophysicien Tuhin Bhowmick, la mort par vieillesse est souvent liée à des dysfonctionnements d'organes vitaux comme le cœur, les poumons ou le foie. S'il est possible pour certaines personnes souffrantes de recevoir d'un donneur un organe fonctionnel, les médecins peuvent parvenir à offrir un second souffle de vie. Mais ce n'est pas toujours le cas.

Au lieu d'attendre un organe issu d'un don, Tuhin Bhowmick s'est lancé dans une quête pour imprimer un organe fonctionnel que le corps ne rejetterait pas.

Les imprimantes 3D utilisent une encre composée de protéines et de cellules appartenant à l'individu concerné par la greffe, pour minimiser les risques de rejet. D'ici huit à dix ans, le chercheur espère pouvoir fabriquer un foie pleinement fonctionnel qui pourra être transplanté à l'intérieur d'un corps. Il assure qu'avec ce genre d'innovation on pourrait vivre 135 ans.

L'importance des bactéries

Meng Wang est professeure de génétique moléculaire et humaine au Baylor College of Medicine aux États-Unis, où elle mène des expériences dans l'un des nouveaux domaines les plus passionnants de la médecine: notre microbiome.

Vous ne pouvez pas le voir à l'œil nu, mais le microbiome est partout à l'intérieur de nous. Il est principalement constitué de bactéries, mais il contient également des champignons, virus et autres microbes. Par le passé, les scientifiques n'y ont pas accordé beaucoup d'attention. Nous savons maintenant qu'il a un effet profond sur le corps.

Des études récentes montrent que notre microbiome est aussi important pour notre organisme qu'un autre organe pourrait l'être. Il peut influencer notre comportement, et même notre réaction à différents médicaments. La spécialiste espère pouvoir utiliser cette aire biotique pour prolonger notre espérance de vie à 100 ou 200 ans.

Peut-être qu'un jour nous pourrons remplacer nos organes endommagés, prendre des suppléments qui rajeuniront un microbiome et empêcheront ainsi nos cellules de vieillir.

Combien de temps tout cela pourrait-il encore durer? En se fiant à la prédiction de Tuhin Bhowmick, si vous êtes un·e millennial, vous pourrez peut-être atteindre l'âge de 135 ans. Et quand nous y serons, en 2116, si vous êtes né en 1981, qui sait ce qui sera alors possible?