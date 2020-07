Les Tokyoïtes hésitent quant aux JO

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

En théorie, il ne reste plus qu'un an à patienter avant la cérémonie d’ouverture des JO de Tokyo. En pratique, cela semble bien court pour garantir le show habituel.

Même si le Japon connaît des taux d’infections et de décès liés au Covid-19 plutôt bas, la ville de Tokyo comptabilise plus d’un tiers des malades répertoriés au Japon: 9.233 cas dont 290 nouveaux le samedi 19 juillet. De plus, la pandémie continue de gagner du terrain ailleurs dans le monde comme au Brésil ou aux États-Unis.

Face à cela, le comité d’organisation doit repenser les Jeux de manière plus épurée pour réduire les coûts tout en assurant la sécurité des 11.000 athlètes en compétition pour 339 médailles.

Pourtant, dès l’annonce du report des JO pour un coût estimé entre 2 et 6 milliards de dollars (1,7 à 5,2 milliards d’euros), le premier ministre japonais, Shinzō Abe, avait promis que les Jeux de l’été 2021 serait une manière de célébrer la victoire du monde contre la Covid-19.

Pour le président des Jeux de Tokyo, Yoshi Mori, l'annulation est inenvisageable puisqu'elle «serait deux fois plus coûteuse que les Jeux eux-mêmes», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Au mois de juillet la réélection de Yuriko Koike au poste de gouverneure de Tokyo a été perçue comme un symbole de l’engouement renouvelé des habitant·es puisque ces adversaires défendaient une ligne anti-Jeux. Pourtant l’enthousiasme des habitant·es autour des Jeux semble se faner puisqu’un récent sondage japonais révèle que 51,7% des personnes interrogées pensent que les Jeux ne devraient pas avoir lieu en 2021 dont un quart qui sont en faveur de l’annulation pure et simple.

Certain·es scientifiques interrogés par le Guardian estiment que même au cas où un vaccin serait disponible à l'été 2021, il est difficile de penser que sa distribution soit suffisante pour garantir la sécurité des Jeux.

Le comité n'a pas d'autre choix que de réfléchir à des solutions impliquant de plus petits rassemblements, un dépistage obligatoire des spectateurs, spectatrices et athlètes, de plus petites cérémonies et un relais de la flamme olympique raccourci.