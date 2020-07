La réussite aux examens post-Covid, un nouveau «bac 68»?

Temps de lecture: 4 min

Au bout d'une année scolaire bouleversée par le Covid-19, on ne peut qu'être frappé·e par l'importance de la progression de la réussite aux examens. Le phénomène touche autant l'enseignement secondaire que l'enseignement supérieur. En fin de première année universitaire, les taux de réussite en licence sont «exceptionnels». On constate des progressions de 10 à 12% par rapport à 2019.

Pour le baccalauréat, «les résultats n'ont jamais été aussi élevés». La réussite a augmenté de près de 8%, en s'élevant à 95,7%. Pour ce «bac “option Covid”», il y a bien eu un «effet bonus». Quelle lecture peut-on faire de cette étonnante progression: faut-il s'en réjouir, ou s'en attrister? Les examens n'auraient-ils pas été bradés?

On peut tenter une réponse à travers trois questions. Tout d'abord, de tels taux de réussite ne signifient-ils pas que les examens de 2020 ne sont pas fiables? Mais comment apprécier la fiabilité d'une évaluation? On peut lui «faire confiance», pour l'essentiel, si sa validité est importante, c'est-à-dire s'il «mesure» bien ce qu'il est censé mesurer.

Absence de fiabilité?

La première condition pour que des examens soient valides est qu'ils se focalisent bien sur les savoirs ou les compétences visées par les enseignements. De ce point de vue, il n'y a pas de raison que les personnels chargés d'évaluer les exercices post-Covid aient malencontreusement, et significativement, proposé des épreuves qui n'auraient pas été centrées sur les cibles adéquates, tant dans l'évaluation au quotidien (contrôle continu pour le bac), qu'à l'occasion d'épreuves spécifiques (partiels universitaires).

Mais la validité pourrait s'apprécier aussi par des critères de surface. La hauteur du taux de réussite pourrait en être un.

On peut se demander en quoi un taux peu élevé aux examens serait le signe d'une plus grande validité.

Que vaut un examen qui admet (pratiquement) l'ensemble les candidat·es? Le diplôme n'est-il pas alors dévalorisé?

Toutefois, on peut se demander en quoi un taux peu élevé serait le signe indiscutable d'une plus grande validité. Qu'est-ce qui garantit que le bac de 1967, avec 61% de réussite, était plus valide que celui de 2017, avec ses 87,9%? Dans l'absolu, rien. On pourra alors dire au choix que le bac 2020 n'était pas assez sévère ou qu'il n'a fait qu'enregistrer une progression du niveau! Pour un examen, le concept de «sévérité» n'a qu'une pertinence sociale, et non scientifique.

Excès de bienveillance?

Surgit alors une autre question: les conditions d'enseignement et d'évaluation très particulières de l'année 2020 auraient-elles poussé les enseignant·es qui ont examiné les copies à se montrer excessivement bienveillant·es? Taraudé·es par le regret de n'avoir pu enseigner de façon satisfaisante pendant la période de confinement, et avec le souci, dans un louable souci d'équité, de ne pas léser les candidat·es, certain·es peuvent supposer que ces examinateurs et examinatrices, plus ou moins consciemment, auraient fait preuve d'une bienveillance finalement condamnable.

Il est clair que, pour le bac, le recours à une évaluation continue, qui plus est limitée à deux trimestres, pouvait s'avérer propice à un double biais. Une attitude générale de bienveillance (sujets pas trop difficiles, exigences en baisse) aurait accompagné naturellement la tentation de donner un coup de pouce à des élèves que l'on connaissait (trop) bien. Si bien que le diplôme aurait été accordé par excès de générosité.

Certes, dans plusieurs cas, la généreuse bienveillance a pu se transformer en indulgence fâcheuse, débouchant sur des «arrangements» condamnables. Mais, d'une part, des procédures d'harmonisation, voire de redressement des notes, ont heureusement contribué à corriger les effets de cette dérive. Surtout, d'autre part, faut-il suspecter la majorité des profs qui ont attribué les notes d'un déplorable laxisme? L'hypothèse d'une complaisance généralisée exigerait d'être étayée par une enquête solide. D'autant plus que l'on voit mal un corps enseignant plutôt rebelle exécuter massivement, et sans broncher, de très hypothétiques consignes ministérielles.

Risque de vague submersive?

Ces trop bons résultats peuvent-ils être jugés selon un troisième point de vue, celui de la capacité d'absorption de certaines structures éducatives telles que:

Le risque –déjà constaté– par les universités de se retrouver submergées par la vague des étudiant·es passant en nombre à l'année supérieure. Les responsables de la section STAPS à Caen, par exemple, craignent d'être «totalement débordés» par la hausse sans précédent (33%!) des effectifs de deuxième année de licence, témoigne un enseignant dans Le Monde.

Le risque est encore plus évident pour les élèves ayant décroché le bac cettte année. Y aura-t-il de la place pour tout le monde dans le supérieur? Dans les deux cas, une réussite trop généreuse pourrait signifier qu'on laisse entrer sur le «marché» de la poursuite d'études un nombre important d'individus ayant moins de chances de réussir l'année suivante. On ne ferait que repousser l'échec d'une année.

Toutefois, il subsiste un problème, certes important, sinon insoluble, de moyens. Une forte réussite ne peut nullement être considérée, en soi, comme excessive. De la même façon qu'il n'y a pas de niveau de réussite en soi optimal, sauf à considérer que tel pourcentage d'individus est condamné à l'échec. De même enfin qu'il n'est pas déraisonnable de faire confiance aux personnes auxquelles on attribue un diplôme, en pariant sur leur réussite future.

Finalement, le plus étonnant ne serait-il pas, en cette affaire, que l'on s'étonnât d'un taux de réussite élevé? Après tout, ne devrait-on pas toujours viser, et espérer, 100% de réussite?

