Madeline Swegle, première femme noire à devenir pilote de chasse de la Navy

Cela faisait 110 ans que la US Navy avait créé sa force d'aviation navale. Le 25 juin 2020, la lieutenante Madeline Swegle est entrée dans l'histoire de la marine de guerre américaine, en devenant la première femme noire pilote de chasse au sein de la Navy.

Le chef de la formation aéronavale de la Navy a annoncé qu'elle recevrait ses «ailes d'or», l'insigne réservée aux aviateurs (et aux rares aviatrices) de la marine américaine, plus tard ce mois-ci, lors d'une cérémonie officielle.

La formation suivie par Madeline Swegle à travers le programme d'entraînement tactique aérien de la Navy lui permettra de piloter des avions de chasse tels que le Boeing F/A-18E/F Super Hornet, le chasseur-bombardier F-35C Joint Strike Fighter, ou l'avion de guerre EA-18G Growler.

Swegle a reçu les encouragements de plusieurs personnalités publiques américaines, telles que la sénatrice Elizabeth Warren, ancienne candidate à l'élection présidentielle, et la légende du tennis Billie Jean King.

