Votre chien est plus vieux que vous le pensez

Contrairement à une croyance populaire, une année canine n’équivaut pas à sept années humaines. Selon une étude des Instituts de santé américains (NIH) publiée dans la revue Cells Systems, les chiens sont en fait beaucoup plus vieux qu’on ne le pense.

Les scientifiques ont remarqué, qu’à l’instar des humains, les chiens ont des marqueurs chimiques sur leur ADN, appelés groupes méthyles, qui changent avec l’âge. De la naissance à l’âge adulte, en passant par la puberté, ces marqueurs sont présents à toutes les étapes de la vie.

Partant de ce constat, ils·elles ont analysé l’évolution de ces marqueurs chimiques chez 104 labradors retrievers, âgés de quelques semaines à 16 ans, avant de comparer les informations obtenues avec les données ADN d’humains.

Premiers constats des scientifiques: les chiens vieillissent très rapidement au cours de leurs cinq premières années, puis plus lentement les années qui suivent.

Par la suite, grâce aux résultats de l’expérience, les chercheur·euses ont déduit une formule qui permet de calculer de manière exacte l'âge humain/chien: 16 ln (âge du chien) + 31 = âge humain

Pour effectuer ce calcul, il vous suffit de vous doter d’une calculatrice avec la fonction logarithme népérien ou «ln» sur votre smartphone, ou bien de prendre une calculatrice scientifique, explique NBC News. Ensuite, saisissez d'abord l'âge du chien, appuyez sur le bouton «ln», multipliez le résultat par 16, puis ajoutez 31.

Un chien de 7 ans a 64 ans en âge humain

Le média américain s’est chargé de faire quelques calculs pour vous faciliter la tâche. Ainsi, un chien d’un an a l’équivalent de 31 ans en âge humain; 3 ans d’âge canin équivaut à 49 ans en années humaines et, si votre chien a 7 ans, il aurait en fait 62 ans en âge humain.

On observe très clairement que plus les années passent, plus le vieillissement d’un chien ralentit. Ainsi, entre ses 7 et 8 ans, un chien ne prend «que» 2 ans d’âge humain.

Avant que l’étude ne soit officiellement publiée, la revue New Scientist avait créé un calculateur en ligne reprenant la formule de ces scientifiques, que vous pouvez retrouver sur le lien suivant.

Il est important de noter que l’étude a porté sur des labradors et les résultats pourraient varier légèrement selon les races.