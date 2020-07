La Barbade veut que vous télétravailliez depuis son île paradisiaque

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNBC

Eau turquoise, sable fin, végétation luxuriante… un petit bout de paradis sur terre qui ne ressemble pas vraiment à un environnement de travail, n'est ce pas? Pourtant, c’est ce que propose l’île de la Barbade: que toutes celles et ceux qui n’ont pas d’obligation à se rendre dans leur bureau viennent télétravailler depuis l’île.

Située en mer des Caraïbes, la Barbade est fortement dépendante du tourisme, qui représente 12% de son produit intérieur brut, rapporte CNBC. Avec le coronavirus, c’est toute une partie de son économie qui a été mise à mal et, aujourd’hui, l’île tente tout pour convaincre les touristes de revenir.

Consciente du nombre important de personnes travaillant à domicile depuis la pandémie et sûre des atouts de son pays, la Première ministre de la Barbade, Mia Mottley, a expliqué vouloir permettre «à des personnes de venir travailler de l'étranger, de façon numérique, afin qu'elles n'aient pas besoin de rester dans les pays où elles se trouvent».

Douze mois de visa

Les autorités de la Barbade comptent bien garder le plus longtemps possible les prochains touristes, étant donné que les voyages à court terme sont de plus en plus difficiles à mettre en place avec la crise sanitaire du coronavirus. Ainsi, le gouvernement souhaite instaurer un visa d'un an pour ses futurs travailleur·euses à distance, qui pourront aller et venir en toute liberté.

Pour pouvoir bénéficier d’un tel cadre de travail, les pieds dans le sable face à la mer des Caraïbes, les voyageur·euses devront simplement présenter un test négatif au Covid-19 une semaine ou soixante douze heures avant leur arrivée, en fonction de l’étendue de l’épidémie du pays d'où ils viennent.

La Barbade est pour l'instant relativement épargnée par le coronavirus, avec 103 cas confirmés de Covid-19 recensés et sept décès liés au virus.