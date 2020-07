Réforme des retraites: Jean Castex à l'épreuve des syndicats

Temps de lecture: 2 min

Des nouvelles têtes, un nouveau Premier ministre... mais pas de nouveau cap. Le président Emmanuel Macron garde, dit-on, sa volonté «réformatrice», avec notamment la réforme des retraites qui revient dans l'actualité à l'occasion d'un nouveau cycle de négociations entre syndicats et gouvernement.

Pourquoi remettre ce sujet inflammable si tôt dans l'agenda parlementaire? Est-ce un pari ou une provocation? Plus généralement, quelle analyse peut-on faire du remaniement et du gouvernement Castex?

Véronique Reille Soult, politologue et présidente de Dentsu Consulting, Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, et Benjamin Morel, politologue, en discutent dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24, en partenariat avec Slate.