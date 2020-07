Les touristes britanniques ne sont pas les bienvenus en Europe

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independant

Un article de The Independent rapporte que les Européen·nes sont peu enclin·es à accueillir les touristes britanniques cet été, selon un sondage You Gov intitulé Coronavirus et tourisme, mené du 29 juin au 5 juillet.

Alors que l'Angleterre se prépare à assouplir les règles de quarantaine pour les personnes revenant d'Espagne, l'opinion publique est fortement opposée à la venue dans leur pays des Britanniques, alors que la péninsule ibérique est leur destination de vacances préférée. En effet, 61% des Espagnol·es interrogé·es ont déclaré ne pas vouloir de touristes britanniques sur leur sol, contre une moyenne de 46% pour les voyageurs et voyageuses issues des autres pays européens.

À lire aussi Enfin les vacances

La deuxième destination européenne la plus populaire chez les Britanniques, la France, est presque tout aussi réfractaire, avec 56% des répondant·es s'opposant à la venue des vacancièr·es britanniques. La moyenne de l'opinion publique française envers les autres nationalités européennes s'établit à 38%. Les seules nationalités moins populaires que les Britanniques sont les Américain·es et les Chinois·es, deux pays eux aussi très touchés par la pandémie de Covid-19.

Le Royaume-Uni ne fait pas rêver pour les vacances

En Italie cependant, seulement 44% des personnes interrogées sont opposées aux touristes venant du Royaume-Uni. Parmi les principaux pays de l'Union européenne, les Italien·nes sont les personnes qui envisagent le plus de se rendre au Royaume-Uni pour les vacances –15% déclarent envisager de visiter le pays cet été.

En regard, seuls 13% des Espagnol·es, 6% des Danoi·es et des Norvégien·nes, et 5% des Français·es envisagent d'en faire autant.