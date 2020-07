Stimuler le cerveau permettrait de doper les performances sportives

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Scientific American

Porter un casque de neurostimulation à chaque séance d'entraînement permettrait d'améliorer les performances sportives, grâce à un concept appelé «neuropriming», ou entraînement par neurostimulation, relate le Scientific American.

Halo Sport est un stimulateur cérébral qui prétend vous aider à développer plus rapidement votre mémoire musculaire. Inspiré des neurostimulateurs destinés à lutter contre l'épilépsie, le casque Halo Sport stimule le cerveau afin de favoriser le développement de son hyperplasticité et de son habileté à apprendre de nouvelles acquisitions motrices, d'après Brett Wingeier, directeur technique et cofondateur de Halo Neuroscience.

Lorsque vous vous exercez, de nombreuses parties de votre cerveau sont impliquées, mais c'est dans le cortex moteur primaire que les étapes clés de l'apprentissage ont lieu.

Doper l'interconnexion neuronale

Le casque Halo Sport utilise la stimulation transcrânienne par courant continu ou STCD pour agir directement sur le cortex moteur primaire. La STCD utilise un courant délivré par des électrodes, généralement fixées quelque part sur la tête. Le casque est recouvert de pointes mousseuses qui entrent en contact avec le cuir chevelu afin de transmettre de l'électricité à votre crâne.

À l'origine, la stimulation transcrânienne à courant continu a été développée comme thérapie médicale pour les personnes souffrant de lésions cérébrales ou de troubles psychiatriques. Mais il est prouvé qu'elle produit diverses améliorations cognitives y compris chez les individus sains.

La STCD, parce qu'elle augmente l'interconnexion entre les neurones, a pour effet d'optimiser la phase d'apprentissage. L'électrostimulation est déjà utilisée par les athlètes, via des gilets recouverts d'électrodes, pour diminuer la durée des entraînements et augmenter la performance physique. Le casque Halo Sport propose d'aller plus loin en jouant directement sur les zones cérébrales responsables de l'apprentissage.