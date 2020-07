Les podcasts sur le voyage pour s'évader cet été

Temps de lecture: 4 min

Sur les récits de voyage: «Les Baladeurs», Les Others

36 épisodes, 45 minutes

Deux fois par mois, Camille Juzeau des Others tend son micro aux aventurières et aventuriers pour qu'ils se confient sur leur expérience la plus marquante. On y découvre des bons souvenirs mais aussi des déconvenues face au grand air. L'intimité de ce podcast est telle qu'on se croirait au coin du feu avec les protagonistes en Chine, en Arctique ou encore en Nouvelle-Zélande. Le podcast le plus prenant de cette sélection.

Sur votre prochaine destination: «Bourlinguez»

37 épisodes, 35 minutes

Même sujet abordé dans ce podcast où chaque épisode est consacré à l'aventure d'une personne dans un pays, qu'elle soit restée le temps des vacances ou plusieurs mois pour travailler. Si vous hésitez sur votre prochain stop, Bourlinguez finira par vous convaincre tant il mêle expériences personnelles, bons plans pratiques et informations culturelles. Des récits à la première personne sans interruption.

Sur les city-trip: «Raconte-moi ta ville»

13 épisodes, 40 minutes

Quoi de mieux que celles et ceux qui habitent dans une ville depuis longtemps pour la raconter pleinement? Face à ce constat, Emma recueille les témoignages d'habitant·es ou de voyageurs et voyageuses longue durée pour dévoiler une cité de l'intérieur. Les expériences sont aussi diverses que les villes (Colombo, Medellin, Montréal, Athènes…). Idéal pour celles et ceux qui veulent s'installer durablement quelque part.

Sur les voyages campés: «Overlanders»

15 épisodes, 1 heure

Qu'est-ce qu'un «overlander»? Pour les néophytes, il s'agit des personnes véhiculées pendant un long voyage et qui campent. Il peut s'agir d'un camion, d'un van ou encore d'un vélo mais souvent sans prendre l'avion. On y découvre le récit d'une famille marocaine partie en camping-car jusqu'à la Colombie ou celui d'un couple parti de Namur pour arriver à Oulan-Bator… en vélo. Inspirant.

Sur la préparation: «Les coulisses du voyage»

13 épisodes, 30 minutes

Faut-il organiser ses voyages? Quelle bonne idée d'avoir commencé ce podcast par cette thématique. Laura, coautrice du blog Les Globeblogueurs, enchaîne ensuite avec une série de sujets de bon sens: itinéraire, argent, hébergement durable, gestion des déchets… Ces dernières semaines, elle a aussi consacré des épisodes à la mer, la montagne et la campagne, en France. Pertinent.

Sur les voyageuses: «De vraies vies»

50 épisodes, 40 minutes

Si les aventures des femmes se démocratisent et sont davantage médiatisées, leurs récits ne sont jamais de trop. Un mardi sur deux, ce podcast fait la part belle à leurs parcours, leurs questions et leurs conseils qui peuvent confirmer votre envie de partir seule et loin. Elles sont jeune fille au pair, expatriée, digital nomad ou en ont profité pour changer de vie. Parfait pour celles qui en ont marre qu'on leur dise que ça sera compliqué.

Sur les destinations gay friendly: «Gay voyageur»

21 épisodes, 25 minutes

«Queer ou pas?» C'est la question que se pose le Gay voyageur à propos des destinations comme Nîmes, Taïwan, l'île Maurice, Los Angeles… À l'aide de guides de voyages ou de spécialistes des endroits cités, ce guide touristique audio propose des destinations gay friendly. D'autres épisodes consacrés aux pires lieux pour la communauté LGBT+ ou sur une manière de voyager en particulier sont tout autant instructifs.

Sur l'Hexagone: «La France baladeuse»

8 épisodes, 20 minutes

Lors de son lancement en septembre dernier, Paul Engel ne pouvait pas encore savoir que c'était le meilleur moment pour créer ce podcast. Dix mois plus tard, La France baladeuse tombe à pic pour découvrir les régions françaises à travers les voix de ses habitant·es. Mélange entre le reportage et l'interview, chaque épisode vous emmène dans une ville ou une région: Nantes, Normandie, Charente-Maritime… Dépaysant.

Sur la transatlantique: «Cartes postales Atlantiques»

5 épisodes, 10 minutes

Guillaume devait partir à Manille pour faire du bénévolat. Sa mission annulée, il se retrouve à réaliser son rêve: une traversée transatlantique. Une fois embarqué sur un trois-mâts avec 36 personnes de tous horizons, il raconte son aventure sur la mer du Finistère à la Martinique. Un mois et demi d'aventures racontées à la première personne et savamment montées avec des interventions et des bruits à bord à chaque escale.

Sur le Japon: «Yabai»

22 épisodes, 2 heures

Deux amis installés au pays du soleil levant depuis déjà un certain temps trinquent quelque part et partent à la rencontre de la culture nipponne. À leur table, ils invitent habitant·es ou spécialistes pour débattre de l'alcool à volonté, des excuses japonaises, des insectes ou encore de la Saint-Valentin. Un menu abordé toujours attablé dans un bar ou dans un restaurant. Savoureux.

Sur les expats: «En éclaireur»

25 épisodes, 35 minutes

Emmanuelle vit à Singapour depuis plusieurs années. Avant d'arriver, elle s'interrogeait beaucoup sur la vie d'expatriée. Forte de son expérience, elle lance ce podcast et reçoit deux fois par mois un·e invité·e qui a vécu l'expatriation. Des retours passionnants mais aussi surprenants. De São Paulo à Casablanca, en passant par Dubaï, vous n'hésiterez plus très longtemps.

Sur le travail n'importe où: «Nomade digital»

53 épisodes, 1 heure

Qu'est-ce qu'un nomade digital pour commencer? «Une personne qui tient plus au wi-fi qu'à sa propre vie», plaisantent Stanislas et Paul dans le premier épisode. L'idée est de pouvoir «prendre le contrôle de son temps et de ses revenus» en pouvant travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, ces deux nomades partagent leur quotidien, abordent la productivité mais aussi la formation à distance ou encore la procrastination.