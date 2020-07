Visiter un pays qui n'existe pas, c'est possible

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

Dans son livre Nations non reconnues: voyages dans des pays qui n'existent pas, Guilherme Canever raconte ses voyages dans seize pays qui ne sont pas officiellement reconnus. Même s'ils ont leur propre gouvernement, passeport, citoyen·ne et parfois monnaie, un certain nombre de pays n'ont pas d'existence officielle, explique un article de CNN.

Non-reconnaissance par l'ONU

Bien que la définition soit sujette à interprétation, un pays doit, pour être considéré comme tel en vertu du droit international:

Avoir une population permanente.

Avoir un territoire défini et des contrôles aux frontières.

Avoir la capacité de se gouverner de manière autonome.

Avoir des relations avec d'autres pays.

Être reconnu par l'Organisation des Nations unies (ONU).

Ceux qui ne sont pas reconnus par l'ONU auront beau l'être par d'autres nations, ils se heurtent à des difficultés, comme celle de ne pas pouvoir accéder aux marchés économiques.

La fascination de Guilherme Canever pour les pays en litige international a commencé après sa visite du Somaliland, un territoire situé dans la Corne de l'Afrique qui cherche à obtenir son indépendance de la Somalie depuis 1991. «Je voyageais à travers l'Afrique par voie terrestre en 2009 et j'ai fini par aller au Somaliland, raconte-t-il à CNN Travel. J'ai été choqué quand je me suis rendu compte que je ne pouvais pas utiliser l'argent somalien là-bas. Puis j'ai commencé à comprendre que c'était une nation qui avait ses propres institutions, lois et devises. J'avais l'impression d'être dans un univers parallèle», se rappelle-t-il.

Bien qu'il ait déclaré unilatéralement son indépendance de la Somalie en 1991, le Somaliland n'a été reconnu comme nation souveraine par aucun pays. Cela a rendu les choses particulièrement difficiles pour le territoire, qui a connu de graves difficultés économiques au fil des années. Le chômage y est élevé, tout comme le taux d'alphabétisation. «Le Somaliland est vraiment isolé, explique Canever. Les gens ont lutté pour survivre parce qu'ils n'ont pas d'alliés. Beaucoup dépendent de l'argent que les personnes travaillant à l'étranger leur envoient.»

Seize pays «n'existent pas»

Après avoir établi une liste des pays non reconnus officiellement, soit dix territoires indépendants avec une reconnaissance internationale limitée et six régions autonomes qui étaient auparavant indépendantes ou aimeraient l'être, Guilherme Canever a commencé à planifier son voyage.

L'un des pays contestés les plus connus sur sa liste est le Kosovo, situé dans la région des Balkans en Europe. Mais on compte aussi sur son itinéraire La République turque de Chypre du Nord, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, deux territoires contestés du Caucase. Il a aussi visité la Transnistrie, basée entre la Moldavie et l'Ukraine, qui a déclaré son indépendance en 1990.