Les chiens peuvent détecter une grossesse

Les chiens sont des créatures très sensibles. Ils ont souvent de fortes réactions aux changements de leur environnement et des personnes qui les entourent.

Il ne semble donc pas surprenant que beaucoup de propriétaires de chiens disent avoir remarqué des modifications dans le comportement de leur animal face à une femme enceinte, relate le HuffPost.

«Nos chiens sont de fins observateurs, constate Mary R. Burch, une comportementaliste animale de l'American Kennel Club. Leur odorat et leur vision sont très développés, et il n'est pas étonnant qu'ils puissent détecter que quelque chose a changé lorsqu'une femme est enceinte.»

De véritables nez

Nos amis canidés peuvent ainsi détecter les variations physiques liées à l'odeur et à l'apparence, ainsi que des changements comportementaux et émotionnels, d'après cette spécialiste.

«La chimie du corps des femmes enceintes subit une modification susceptible entraîner un changement d'odeur, qui peut être dû à une altération de l'équilibre du pH, ainsi qu'à des changements hormonaux et alimentaires», détaille Mary Burch.

Les chiens sont connus pour la puissance de leur odorat. On peut notamment les entraîner à renifler les drogues et les explosifs. Mais leur capacité à détecter les changements liés à la grossesse dépend probablement de leur familiarité avec la personne concernée.

«Chez une femme de l'entourage, ces variations hormonales et chimiques du corps sont plus à même d'être détectées [par l'animal] que celles d'une femme qu'il n'a jamais rencontrée auparavant», d'après Kate Mornement, une comportementaliste et consultante australienne en matière d'animaux.

La belle et le bébé

Mary Burch a noté que les comportements des femmes enceintes pouvaient entraîner des modifications chez leurs chiens. «Lorsque les femmes sont enceintes, elles sont souvent protectrices envers leur bébé à naître. Cela peut avoir un effet sur le chien. Il va devenir plus sensible ou demander plus d'attention.»

«Il est donc vraiment important que les futurs parents préparent leur chien à l'arrivée de leur bébé, car c'est un grand bouleversement dans la routine habituelle de chacun, conseille Kate Mornement. Une bonne préparation permet également d'éviter les problèmes de peur et d'anxiété une fois que le bébé est né.»

On peut par exemple lui présenter progressivement les objets liés à l'arrivée du bébé, en créant des associations positives avec des friandises et des compliments dans les semaines et les mois précédant la naissance.

Les expert·es suggèrent également de modifier progressivement la routine de votre animal de compagnie, de lui faire écouter des enregistrements de différents sons de bébé et de le laisser renifler des poudres et des lotions pour bébé avant l'arrivée du petit.