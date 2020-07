Le camping, parfait pour des vacances avec distance physique

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vox

Parce qu'il respecte les règles de distanciation physique et permet de renouer avec la nature, le camping semble être en passe de devenir l'activité parfaite pour respecter les règles sanitaires tout en s'offrant des vacances en plein air. C'est ce qu'explique un article de Vox.

Le temps se réchauffe et les Américain·es sont impatient·es de partir en vacances. La plupart des États rouvrent au moins partiellement leurs frontières, malgré la hausse préoccupante des cas de coronavirus. Fatiguées de limiter leurs activités, beaucoup de personnes planifient des voyages en voiture et réservent des camping-cars pour visiter les parcs nationaux ou réservent des séjours de courte durée dans des chalets et tentes de luxe loin de la société.

«Les voyageurs veulent naturellement avoir un plus grand sentiment de contrôle, en particulier en pleine pandémie», a déclaré Alan Katz, professeur d'épidémiologie à l'université de Hawaï. Beaucoup recherchent des activités socialement éloignées, qui permettent de privilégier l'hygiène et le bien-être général tout en passant du temps seul·es ou en compagnie de leurs proches.

Une tendance accentuée en période de pandémie

Ces dernières années, de jeunes touristes ont été attiré·es par le camping, parfois dans sa version de luxe, mais il revêt un nouvel attrait dans un monde où nous sommes encouragé·es à rester «à distance». «La nature permet de prendre des distances sociales sans y penser», commente Josh Lesnick, président et chef d'opération de Collective Retreats, une entreprise de camping de luxe.

Depuis l'allègement des directives incitant à rester chez soi, les vacanciè·res affluent en masse dans les parcs nationaux. Selon RVshare, une société de location de camping-cars entre particulièr·es, les destinations les plus populaires pour les locataires cette année aux États-Unis sont Yellowstone, Zion et le Grand Canyon.

Les camping publics anticipent également la foule à venir sur leurs terrains. Certains se préparant à atteindre leur capacité maximale pendant les week-ends de vacances. Un porte-parole de la société a fait savoir à Vox par e-mail que «des niveaux de réservation trois fois supérieurs à ceux de l'été dernier et une augmentation de 1.600% des réservations depuis début avril» avaient été atteints.

Au début de la pandémie, des expert·es ont prédit que le coronavirus pourrait changer fondamentalement les voyages tels que nous les connaissons, en affectant les vols, la façon dont nous partageons les espaces publics et privés et les mesures nécessaires pour garantir la sécurité d'un trajet. Ces prévisions ont également mis en évidence la façon dont les gens, en quête de confort et de sécurité, pourraient payer plus cher leurs vacances.