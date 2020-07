75.000 personnes évacuées au Japon à la suite de pluies torrentielles

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Des pluies torrentielles se sont abattues ce samedi 4 juillet sur l'île de Kyūshū, au sud du Japon, poussant les autorités à demander l'évacuation de près de 75.000 personnes habitant dans l'archipel.

«Les fortes précipitations vont probablement durer jusqu'à dimanche, et les personnes résidant dans cette région doivent se considérer en alerte maximale», a annoncé le premier ministre japonais Shinzo Abe, qui a aussitôt mobilisé l'armée à hauteur de 10.000 soldat·es pour venir en aide aux rescapé·es.

L'agence météorologique nationale a cependant réduit d'un cran son niveau de vigilance face aux inondations et glissements de terrain dans les régions de Kumamoto et Kagoshima, sur l'île de Kyūshū. Pour l'heure, on craint la mort de 2 personnes, et 13 autres sont portées disparues.

Une saison des pluies diluvienne

D'après la chaîne d'information publique japonaise NHK, une centaine de personnes ont été bloquées par les inondations et les glissements de terrain, qui ont coupé les routes et emporté plusieurs ponts.

Certains services ferroviaires, dont le Shinkansen, le système japonais de TGV, ont été suspendus dans la région, et plus de 8.000 foyers sont privés d'électricité.

Ces inondations sont liées à la saison des pluies, qui commence au Japon au début de l'été, entre mai et juillet selon les régions.