Remaniement: Macron ira-t-il jusqu'à nommer un Premier ministre écolo?

Édouard Philippe a remis vendredi 3 juillet la démission du gouvernement à Emmanuel Macron, qui l'a acceptée. Le président de la République prépare depuis plusieurs jours son remaniement ministériel et si les spéculations vont bon train et que des noms circulent, il n'a pour l'instant rien laissé filtrer.

Que va faire Emmanuel Macron? Miser sur un changement dans la continuité? Nommer un·e écologiste à la tête du gouvernement? Puiser dans les rangs de la droite?

Véronique Reille Soult, politologue et présidente de Dentsu Consulting, Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, et Laetitia Krupa, journaliste spécialiste de communication politique, en discutent dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24, en partenariat avec Slate.