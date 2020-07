Quatre façons de prolonger la durée de vie de vos appareils technologiques

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The New York Times

«Les gens aiment dépenser. Ils préfèrent racheter un nouveau téléphone à 1.500 dollars alors que ça leur coûterait 200 dollars de faire réparer le leur», observe Shakeel Taiyab, à la tête d'une entreprise de réparation de téléphones et d'ordinateurs dans le sud de San Francisco.

Pourtant, de simples gestes peuvent faire vivre nos appareils plus longtemps.

1. Vérifier la batterie

Les batteries ne peuvent être chargées qu'un nombre limité de fois avant de se détériorer. Elles seront donc l'un des premiers éléments à changer sur les appareils mobiles et les ordinateurs portables.

Afn d'évaluer si une batterie doit être remplacée ou non, plusieurs applications existent:

Avec Apple, sur iPhone et iPad, vous pouvez ouvrir les paramètres, puis appuyer sur «batterie» et sélectionner «état de la batterie».

Les appareils Android proposent des applications comme AccuBattery qui peuvent analyser l'état de santé de votre batterie.

Sur Mac, vous pouvez cliquer sur l'icône Apple, puis sur à «propos de ce Mac», puis sur «rapport système», enfin sur «power» pour connaître l'état de la batterie.

Avec Windows, vous pouvez télécharger l'application BatteryInfoView pour mesurer la santé de la batterie.

De manière général, faites attention à la capacité restante de la batterie. Plus la capacité est faible, plus la durée de vie de votre appareil est courte. Si la capacité de la batterie est inférieure à 60%, vous devriez penser à la remplacer.

2. Nettoyer en profondeur

La saleté et les débris qui obstruent nos équipements peuvent contribuer à une surchauffe, ce qui raccourcit leur durée de vie. Pour les ordinateurs, il faut nettoyer les ventilateurs au moins une fois par an. Prenez un petit aspirateur ou une bombe aérosol pour vous débarrasser de la poussière.

3. Désengorger l'espace de stockage

Plus vous utilisez d'espace de stockage, plus l'appareil est lent. Définissez donc un rappel de calendrier pour effectuer une purge des données au moins une fois par an.

Sur les iPhone, Apple propose l'outil iPhone Storage, qui affiche une liste des applications qui prennent le plus de données et quand elles ont été utilisées pour la dernière fois. Sur les appareils Android, Google propose un outil similaire appelé Fichiers. Utilisez-les pour supprimer toutes les applications que vous n'avez pas ouvertes depuis plus de six mois.

4. Trouver un bon magasin de réparation

Avant de mettre votre appareil en réparation, faites des recherches sur internet pour avoir une idée du coût de la réparation et du temps que cela nécessite. Faites attention aux prix et aux avis clientèle.

Enfin, lorsque vous trouvez un bon magasin de réparation, récompensez-le par votre fidélité et vos avis positifs.