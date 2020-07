Les stades de foot vides influencent les résultats

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The New York Times

Le 16 mai, la Bundesliga (championnat allemand de football) est devenue la première grande ligue sportive au monde à reprendre son activité... mais sans supporters. L'occasion d'examiner le rôle que jouent ces derniers sur la performance sportive.

L'avantage du terrain à domicile est depuis longtemps bien plus important dans le football que dans la plupart des autres sports. La grande expérience menée en Allemagne depuis le mois de mai a montré que cet avantage n'est pas seulement dû à la familiarité du terrain, mais aussi, et surtout, aux supporters.

Les performances des équipes locales de Bundesliga se sont pratiquement effondrées devant des tribunes vides. Le nombre de victoires à domicile a chuté, passant de 43% de matchs gagnés dans des stades pleins à 33% dans des stades vides.

Rentabilité en baisse

Le changement a été si extrême que Lukas Keppler, directeur général de la société de données et d'analyse Impect, a noté une sorte d'avantage négatif à domicile. Pour la première fois dans l'histoire du football, il est apparu qu'il était parfois plus facile de jouer à l'extérieur.

Selon les données fournies par un autre cabinet d'analyse, Gracenote, les équipes à domicile ont marqué moins de buts que dans les stades complets (1,74 à 1,43 par match).

Elles ont également effectué moins de tirs (une diminution de 10 %), et de moins bonne qualité. La probabilité qu'un tir finisse au fond des cages a chuté de plus d'un point, à 11,11 %. Les recherches ont montré que les équipes locales tentaient également moins de centres, gagnaient moins de corners et essayaient moins de dribbles.

Les gardiens ont quant à eux mieux joué à l'extérieur que sur leur propre terrain.

Arbitrage maison

Un autre aspect de l'avantage du terrain à domicile qui a été exposé en Allemagne est l'impact qu'une foule peut avoir sur un arbitre. En fait, un nombre considérable de recherches universitaires ont longtemps suggéré que «tout ou partie de l'avantage du terrain» est dû au fait que «les décisions de l'arbitre sont inconsciemment en faveur de l'équipe locale», a souligné Simon Gleave, responsable de l'analyse sportive de Gracenote.

Les équipes ont commis plus de fautes dans les stades vides que dans les stades pleins. Peut-être un signe que les arbitres, sans tenir compte de la foule, se sont sentis habilités à appliquer les règles de manière plus rigide.

Par ailleurs, le besoin de divertissement diminue s'il n'y a personne pour répondre. Depuis la reprise, on note en moyenne 16 passes de plus que la normale. Les joueurs, inconsciemment ou non, choisissent de passer le ballon plutôt que de tenter des actions qui, normalement, feraient bondir les fans.