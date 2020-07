Les podcasts sur la littérature pour bien remplir sa valise

Temps de lecture: 3 min

Sur chaque moment de la vie: «Pile»

57 épisodes de 5 minutes

Vous cherchez un livre pour bronzer en Bretagne, une nuit d'insomnie, quand il fait trop chaud ou encore pour des vacances en famille? Ça tombe pile poil, ce podcast vous propose l'ouvrage adéquat à chaque situation dans une cinquantaine d'épisodes. Un mardi sur deux, Claire Jéhanno vous résume le bon livre à lire au bon moment et en lit un extrait, le tout en cinq minutes. Ce format idéal s'adapte à toutes vos situations.

Sur le travail des écrivain·es: «Bookmakers», Arte Radio

9 épisodes de 30 minutes

Si vous vous demandez pourquoi on écrit tel livre ou si on peut voler des idées à d'autres, Bookmakers vous est destiné. Une fois par mois, Richard Gaitet dévoile les coulisses du travail d'un·e grand·e écrivain·e français·e en trois épisodes. Delphine de Vigan, Alice Zeniter, Philippe Jaenada ont ouvert le bal. Une manière originale et intéressante de (re) découvrir leurs œuvres.

Sur le même thème: La page blanche, 22 épisodes, 35 minutes

À LIRE AUSSI Où sont les femmes de la littérature? Pas dans les manuels scolaires

Sur l'histoire d'un livre: «3 petits points»

24 épisodes de 20 minutes

Après la lecture passionnée d'un livre, on a tous eu envie au moins une fois d'en savoir plus. Alix et Julie viennent combler ce manque avec ce podcast pour les passionné·es de lecture. Deux fois par mois, elles reçoivent une autrice ou un auteur pour dévoiler les coulisses de l'histoire narrée. On y retrouve Tatiana de Rosnay, Claire Berest ou encore David Foenkinos. Idéal pour lire ou relire des oeuvres françaises contemporaines.

Sur les lectures de grandes lectrices: «Le Book Club», Louie Media

43 épisodes de 20 minutes

Un mardi sur deux, une lectrice connue (Françoise Vergès, Karine Tuil, Marina Rollman, Florence Loiret Caille…) vous emmène dans sa bibliothèque pour vous faire découvrir ses trois livres préférés. Présenté par Agathe Le Taillandier, Le Book Club se réunit aussi dans la vraie vie lors de rencontres avec des autrices et des lectrices pour débattre d'une oeuvre en particulier.

Sur le même thème: Les gens qui lisent sont plus heureux, LCI, 45 épisodes, 35 minutes

Sur la pluralité de la littérature: «Bibliomaniacs»

87 épisodes de 25 minutes

Lancé avant l'explosion de la bulle des podcasts, le 1er février 2014, Bibliomaniacs était au départ un rendez-vous mensuel d'une heure où quatre amies y parlaient de leurs coups de coeur littéraires «sans a priori». En mars dernier, elles changent de format pour trois émissions de 25 minutes par mois. Le résultat est toujours satisfaisant avec une diversité d'écrivain·es et de thèmes abordés.

Sur le même thème: Des mots et débats, 31 épisodes, 1 heure

Sur les autrices afrodescendantes: «Après la première page»

18 épisodes de 1h30

«Hey, comment tu fais toi pour choisir un livre?», vous demande Maly Diallo à chaque début d'épisode. L'animatrice de ce podcast, elle, lit juste la première page pour trancher sur sa prochaine lecture. Accompagné par le programme Wings de Nouvelles Écoutes, ce podcast est un club de lecture sur les oeuvres littéraires écrites par des femmes afrodescendantes. Une manière intelligente de les mettre en valeur.

À LIRE AUSSI Etre invisible comme une femme noire en France

Sur Harry Potter: «Fréquence 9 ¾»

32 épisodes de 1 heure

Dans chaque épisode, Jérémy et Marina explorent un chapitre de la saga littéraire de J.K Rowling de manière chronologique. Lancé en septembre dernier, les deux créateurs n'en sont pour l'instant «qu'au» chapitre 14 du deuxième tome. Si ce podcast s'adresse à celles et ceux qui ont déjà lu les livres ou vu les films, il vous donnera peut-être l'envie de vous replonger dans cet univers magique.

Sur Stephen King: «Le roi Stephen, Podcut»

40 épisodes de 1h30

Prononcez «Steven» et non «Stephen», prévient d'emblée ce podcast consacré au maître de l'horreur. Chaque mois, une joyeuse bande de chroniqueurs (Loise, Pomme, Emilie, Urd, Aymeric et GrandPoil) décortique un livre écrit par Stephen King. Après un court résumé, ils s'emploient à le critiquer et à débattre. Une grande plongée pour les adeptes du genre (ou pas) qui permet aussi de découvrir ses ouvrages moins connus.

Sur le même thème: La gazette du Maine, Stephen King France, 46 épisodes, 7 minutes

À LIRE AUSSI Comment Stephen King s'est plongé dans l'enfer des violences faites aux femmes

Sur les livres dont vous êtes le héros: «Pod monstres trésors»

57 épisodes de 1 heure

Ce podcast «audio actif» se décrit comme celui «dont vous êtes l'auditeur et où nous sommes le héros». Chaque mois, et dans la bonne humeur, Gaewen, Fonz et Winston plongent dans un livre dont on est le héros, sauf que ce sont eux les joueurs. Ils vont alors tenter de ne pas mourir pendant une heure. Ce format original vous fera (re)découvrir Le tombeau du vampire de Dave Morris ou La nuit du météore de Doug Headline et Dominique Monrocq.

Sur les sujets de société: «Calliopée», Books,

19 épisodes de 15 minutes

Deux fois par mois, Calliopée s'attarde sur un ouvrage pour interroger des sujets d'actualité. En partenariat avec le magazine Books, ce podcast propose une nouvelle lecture de grands classiques (Les Liaisons dangereuses, L'Assommoir, Baise-moi…) avec des cycles de quatre épisodes sur un thème (le féminisme, la prison, les inégalités sociales…). Présenté par Daphnée Breytenbach, il est bien produit et instructif.

Sur le même thème: Big books, 14 épisodes, 50 minutes