Portage salarial: quels avantages en période de pandémie?

Vous êtes indépendant.e et vous avez surfé tant bien que mal sur la première vague d’épidémie de Covid-19, mobilisant toutes vos ressources pour maintenir votre activité à flot tout en vous renseignant sur les aides d’urgences mises à disposition par le gouvernement. Seulement voilà, vous vous sentez profondément angoissé.e à l’idée de voir se reproduire une crise semblable et de naviguer de nouveau en solitaire face aux défis économiques et sanitaires. Et si vous songiez au portage salarial?

Cette solution d’embauche tripartite permet de placer un intermédiaire - une société de portage - entre vous et vos différents employeurs. Cette société est alors garante de votre embauche et gère à votre place l’ensemble des démarches administratives, sociales et comptables, vous permettant alors de vous consacrer pleinement à vos missions et objectifs.

Et, en cas de bouleversement, des mesures de protection sociale idoines peuvent aisément être mises en place pour les bénéficiaires du portage salarial. Avec notre partenaire, la société de portage Cegelem , nous vous donnons trois bonnes raisons de vous tourner vers cette modalité d’emploi en cette époque pour le moins agitée.

Privilégier le télétravail et accéder au chômage partiel

Le Covid-19 a bouleversé une partie du monde du travail en propageant massivement une pratique intensive et inédite du télétravail. Ce dernier est bien connu des indépendants, qui n’ont pas attendu ce satané virus pour oeuvrer bien confortablement depuis leur canapé.

Mais certaines professions portées, comme celles liées au secteur des intermittents du spectacle, ont été frappées de plein fouet par l’impossibilité structurelle de mettre en place une activité à distance.

Les salariés portés ont alors le droit de se tourner vers leur société de portage pour examiner avec elles les conditions de la mise en place d’un chômage partiel. Il s’agira alors notamment de prouver que l’activité professionnelle a été suspendue par le client en raison des conséquences du Covid-19 et qu’il n’est pas possible au salarié de trouver un autre emploi sur la même temporalité. Grâce au portage et à un accompagnement personnalisé, plus besoin de passer des heures à écumer les documents officiels!

Le droit de prendre soin de sa famille

Etre indépendant.e ne signifie pas pour autant renoncer à prendre soin de sa famille, et ce en toutes circonstances. Faire garder vos enfants ou assurer une présence à domicile durant le confinement a été pour vous un véritable casse-tête? En adoptant le portage salarial, vous avez évidemment le droit de bénéficier d’un «arrêt de travail coronavirus pour garde d’enfant», moyennant le fait que vos enfants scolarisés aient moins de seize ans.

Dans tous les cas, la société de portage doit être informée des fluctuations de vos activités afin de vous orienter de la façon la plus adaptée possible. Et vous aurez le plaisir immense de faire l’école à la maison et de vous retrouver nez à nez avec la trigonométrie: qui a dit qu’indépendant.e ne rimait pas avec polyvalent.e?

Ne pas être seul.e face à la crise

Une des situations les plus difficiles provoquées par le Covid-19 pour les salariés indépendants, c’est bel et bien le sentiment de solitude et de vulnérabilité face à une situation aussi anxiogène qu’incertaine sur le plan professionnel. En faisant le choix du portage salarial, vous avez la garantie d’être accompagné au quotidien par la société de portage et de faire partie d’une communauté impliquée.

Chez Cegelem, présent partout en France, vous pouvez vous appuyer sur un réseau solide qui vous propose aussi bien des offres de travail en consulting qu’une oreille attentive. Que vous soyez intermittent du spectacle, auto-entrepreneur, free-lance ou consultant, vos conseillers connaissent votre métier et ses enjeux et se mobilisent en période de crise. Et, vous avez pu vous en rendre compte durant ce printemps 2020 pas comme les autres, être entouré et compris est un atout qui n’a rien d’un luxe.

Crédit photo: pixabay