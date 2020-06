Twitter a voulu lutter contre les fake news liées à la 5G et au Covid-19 avec un algorithme. Ça a complètement échoué

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Motherboard

La pandémie de Covid-19 a entraîné indirectement la propagation de nombreuses théories conspirationnistes. Parmi elles, beaucoup lient le coronavirus à la 5G, le futur standard de téléphonie mobile. Sur les réseaux sociaux, les théories et les fake news ont été énormément reprises, amenant les plateformes à agir. Avec un peu de retard, Twitter a annoncé qu’il allait prendre des mesures fin avril. L’une d’entre-elles a été installée vendredi, comme l’explique Motherboard de Vice US . Twitter a mis en place un algorithme qui incitait les utilisateurs à supprimer les tweets qui pouvaient correspondre à des théories du complot, et a étiqueté les tweets qui mentionnaient les termes «oxygène» et «5G» avec un avertissement : «Obtenez les faits sur le COVID-19».

L’avertissement de désinformation conduisait à une page spéciale qui démystifie toutes les théories du complot possibles reliant la 5G au coronavirus. Il apparaît également sur les tweets qui interagissent avec ceux épinglés. Le problème, c’est que cette initiative a complètement échoué. Le texte d’avertissement est apparu sur tous les tweets qui mentionnaient «5G» ou «oxygène», de n’importe quelle façon. Même si cela n’avait rien à voir avec les téléphones portables, les conspirations ou le virus. Cela a conduit les utilisateurs de Twitter à s’amuser en faussant l’algorithme. Ainsi, le tweet «Le saviez-vous? Une feuille typique d'une plante d'intérieur produit environ 5g d'oxygène par heure», a été pointé par le réseau social.

Did you know? A typical leaf from a houseplant produces about 5g of oxygen per hour. pic.twitter.com/IkRO2S1PyZ — Akfamilyhome (@Akfamilyhome) June 26, 2020