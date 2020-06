Un serveur reçoit 33.000 dollars de pourboire pour avoir refusé de servir une cliente sans masque

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Newsweek

Lénine Gutiérrez, un jeune homme qui travaille dans un Starbucks de San Diego aux États-Unis, a reçu une jolie somme d'argent pour avoir appliqué à la lettre le règlement sanitaire de l'État californien.

Épidémie oblige, le barista a refusé de servir une cliente, Amber Lynn Gilles, qui ne portait pas de masque à l'intérieur du café –ce qui est pourtant obligatoire dans tous les lieux publics de l'État.

Furieuse de s'être ainsi fait recaler de l'établissement, Amber Lynn Gilles a publiquement affiché son énervement à l'encontre du serveur sur Facebook le 22 juin, rapporte Newsweek.

Elle a partagé sur le réseau social une photo qu'elle avait prise du serveur avec ce commentaire: «Voici Lénine de Starbucks qui a refusé de me servir parce que je ne porte pas de masque. La prochaine fois, j'attendrai les flics et apporterai une exemption médicale».

Amber Lynn Gilles ne s'y attendait peut-être pas, mais sa publication est, malheureusement pour elle, devenue virale sur internet. Une foule de personnes se sont mises à ouvertement défendre l'employé de Starbucks, et un internaute a eu l'idée de lancer une cagnotte de soutien.

Le succès a été fulgurant. En à peine trois jours, la collecte de fonds intitulée «Pourboire pour Lénine qui résiste à une Karen de San Diego» a récolté plus de 33.000 dollars (environ de 30.000 euros). Le prénom Karen est couramment utilisé sur les réseaux sociaux américains comme sobriquet désignant les femmes blanches qui incriminent injustement les personnes de couleur.

Hey Amber Lynn Gilles - just wear a bloody mask! How long did it take you to go in, order and go out? Was it really worth the global humiliation? #Starbucks #WearADamnMask #GrowUp! https://t.co/z5WrwS4t2L