Les pays où l'alcool est le plus cher

Si le prix de l'alcool est un facteur déterminant dans vos choix de voyages, les conclusions de la plus grande initiative statistique au monde, lancée par la Banque mondiale, vont vous intéresser.

Intitulée Programme de comparaison internationale (PCI), cette vaste étude compile les prix d'une multitude de produits dans près de 200 pays. Ses derniers résultats, publiés en mai 2020, permettent de mieux comprendre les différences de coût de la vie sur la planète et fournissent des estimations de parité de pouvoir d'achat au niveau international.

Parmi les quarante-sept catégories de dépenses analysées figure la variabilité du prix de l'alcool. L'examen des données, récoltées pour ce produit auprès de 167 pays, revèle qu'il vaut mieux être riche pour boire un coup dans certaines régions du monde.

Tout en haut du classement, on retrouve le Bahreïn, où les boissons alcoolisées coûtent 345% de plus que la moyenne mondiale. Les îles Turques-et-Caïques (+176%) et l'Iran complètent le podium (+175%), l'Islande (+150%), Singapour (+143%) et la Norvège (+129%) suivant de près.

Globalement, le coût de l'alcool dépend du coût moyen de la vie dans le pays, comme en Islande et en Australie, des pays relativement chers, note le site Quartz. Le Bahreïn ferait toutefois office d'exception.

Le prix exorbitant de l'alcool dans ce pays de la péninsule arabique, où le coût de la vie est inferieur à celui de la France, serait en partie dû à la rareté du produit. Fabriqué principalement à l'étranger et disponible uniquement dans certains points de vente bien définis, l'alcool est une denrée rare dans le royaume, ce qui fait exploser les prix.

La France bien placée

L'Hexagone n'a pas à rougir du prix de ses boissons alcoolisées, qui restent bien moins chères que dans d'autres pays de l'Union européenne, notamment la Suède, le Danemark et l'Italie. La France se positionne à la 132e place, avec des prix inférieurs de 16% à la moyenne mondiale.

L'Azerbaïdjan (-58%) et le Kirghizistan (-57%) occupent le bas du classement, aux côtés de quelques pays d'Europe de l'Est tels que l'Ukraine (-54%), la Moldavie (-52%) et la Biélorussie (-50%).

Un autre rapport publié en 2019 par Eurostat, l'agence européenne de statistiques, confirme les prix très doux de l'alcool dans les pays de l'Est. Parmi les pays de l'UE, la République tchèque, la Hongrie, la Bulgarie et la Roumanie sont les meilleures destinations pour boire à moindre coût.