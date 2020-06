L'éclair le plus long jamais enregistré a parcouru 709 kilomètres

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur New Scientist

Si vous vous trouviez au sud du Brésil la nuit du 31 octobre 2018, vous avez peut-être aperçu une gigantesque lumière traverser le ciel. Il s'agissait en réalité d'un éclair, et pas n'importe lequel: le plus long jamais observé au monde, selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM).

Ce méga-éclair a parcouru 709 kilomètres jusqu'au nord-est de l'Argentine, soit plus ou moins la distance qui sépare Londres de Genève.

Grâce à de nouvelles technologies d'imagerie satellitaire, un autre record a également été enregistré et approuvé par l'OMM: celui de l'éclair qui a duré le plus longtemps. Le 4 mars 2019, sa lumière a ébloui le ciel du nord de l'Argentine pendant 16,73 secondes, plus du double du record précédent.

New Scientist précise que les deux éclairs n'ont pas touché le sol, et que le flash a eu lieu entre les nuages.

Un comité d'experts de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) a validé deux nouveaux records mondiaux de longueur et de durée pour un seul éclair, respectivement au Brésil et en Argentine.

Les plaines où ont été enregistrés les deux records sont particulièrement propices à la formation de nuages orageux, où d'énormes charges électriques s'accumulent avant de libérer leur puissance.

Mesures plus précises

Ces records surpassent de loin les précédents enregistrés. Jusqu'ici, l'éclair le plus long avait été observé dans l'État américain de l'Oklahoma, le 20 juin 2007, et ne faisait «que» 321 kilomètres de long. Quant à l'éclair durant le plus longtemps, il avait brillé pendant 7,74 secondes dans le sud de la France, le 30 août 2012.

Les récents records répertoriés ont notamment bénéficié de nouvelles techniques de mesure, bien plus précises que les anciennes. Il y a peu, la foudre était analysée à l'aide de capteurs au sol. Désormais, les observations se font depuis l'espace.

Le satellite géostationnaire opérationnel environnemental-R (GOES-R), lancé en novembre 2016 par la NASA et la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), permet notamment de mieux cartographier la foudre dans les nuages, d'un nuage à l'autre, et entre les nuages et le sol.