Quelles répercussions économiques et sociales d'une autoroute à 110 km/h?

C'est sans doute la proposition la plus controversée et commentée de la Convention citoyenne sur le climat parmi les 149 remises dimanche 21 juin au gouvernement: le projet de réduction de la vitesse maximale autorisée sur les autoroutes françaises de 130 à 110 km/h. Selon le rapport final, cette mesure permettrait de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre (GES) sur les trajets autoroutiers.

Cette proposition-choc, qui intervient quelques mois seulement après la crise des «gilets jaunes» déclenchée par le projet de hausse de la taxe carburant, et après la controverse née de la mesure d'abaissement à 80 km/h de la vitesse sur le réseau bidirectionnel, a aussitôt déclenché une levée de boucliers.

Sans attendre les réponses du président de la République Emmanuel Macron aux travaux de la Convention citoyenne, prévues pour le lundi 29 juin, des associations de motards et d'automobilistes ont ainsi dénoncé «l'inutilité» et le coût économique «très important» d'une telle limitation.

Or, ne nous y trompons pas: si cette proposition est effectivement propice à un débat démocratique, ses fondements techniques sont bien socio-économiques, puisque l'application éventuelle d'une telle mesure aurait de multiples répercussions économiques et sociales.

Certaines seront positives –en matière de réduction des émissions de GES ou de baisse de l'accidentalité par exemple– mais d'autres seront négatives, par exemple en matière de perte de temps ou de report sur le réseau secondaire plus dense en population et plus accidentogène que les autoroutes.

Un gain collectif de 658 millions d'euros

C'est bien parce que les effets attendus d'une telle mesure sont ambivalents qu'il est nécessaire d'effectuer ce que les économistes nomment «une analyse coûts-bénéfices». Dans le principe, celle-ci cherche à monétiser l'ensemble des effets socio-économiques pour en faire le solde... que l'on espère bien évidemment positif.

Or, cette analyse coûts-bénéfices d'une réduction de la vitesse maximale autorisée sur autoroute à 110 km/h a justement fait l'objet d'une étude réalisée en 2018 pour le compte du ministère de la Transition écologique et solidaire.

Prenons tout d'abord les aspects positifs de la mesure. Selon cette étude, une réduction de 20 km/h de la vitesse maximale autorisée sur autoroute générerait un gain collectif annuel de 658 millions d'euros. Ces gains se décomposent ainsi: 360 millions au titre des économies de carburant; 61 millions d'économies du fait de moindres rejets de CO 2 , auxquelles viennent s'ajouter 53 millions pour la baisse de la pollution locale. Enfin, il faut compter 149 millions pour la réduction de l'accidentalité et encore 35 millions pour la réduction de la congestion et les dégâts matériels évités.

Une perte de 1.145 millions d'euros

Viennent ensuite les effets négatifs de la mesure. Toujours selon cette étude, il faudrait compter 65 millions de coûts d'opportunité pour l'État du fait de la réduction de la consommation de carburant, mais aussi 2 millions pour le remplacement de la signalisation et 100.000 euros au titre du surcroît de bruit résultant du report d'une partie du trafic sur le réseau secondaire, plus proche des lieux d'habitation.

Ce report occasionnerait environ 76 millions de manque à gagner pour les sociétés d'autoroutes, mais il convient en toute rigueur d'écarter cette somme de l'équation car, en l'espèce, ce qui est perdu par les uns est économisé par les autres (en l'occurrence, les usagers particuliers comme professionnels).

Mais c'est surtout la perte de temps engendrée par une telle réduction de la vitesse qui serait préjudiciable. Elle alourdirait la fonction de production à hauteur de 1.145 millions d'euros. Cette perte sèche pour l'économie serait probablement répercutée par ailleurs. Selon les cas, elle pourrait, par exemple, occasionner une hausse des prix à la consommation, une pression accrue pour dégager des gains de productivité à marche forcée, voire des ajustements sur la masse salariale.

Payer pour réduire l'empreinte carbone

Au bilan, cette étude chiffre l'inefficacité d'une telle mesure sur le plan socio-économique à hauteur de 554 millions annuels.

Tableau extrait de l'étude «Réduction des vitesses sur les routes – Analyse coûts bénéfices» (mars 2018). | Ministère de la Transition écologique et solidaire

Mais attention, il convient de garder à l'esprit plusieurs éléments essentiels:

Une telle étude raisonne à périmètre constant. Or, la technologie évolue, de même que la composition du parc automobile ou les usages. Cela a nécessairement un impact sur les émissions de GES. Il convient donc de la mettre à jour régulièrement pour tenir compte à la fois des progrès en matière d'émissions de GES par kilomètre parcouru, et des modifications comportementales des usagèr·es de la route.

L'allongement du temps de parcours et la hausse du prix relatif pourraient aussi limiter le nombre de déplacements, ce qui réduirait d'autant les coûts liés à la congestion et aux rejets de polluants. Le temps est une variable cardinale en économie, vérifiant l'adage populaire selon lequel le temps, c'est de l'argent. L'allongement du temps de parcours sera donc perçu comme un coût additionnel et, en tant que tel, provoquera un ajustement comportemental. Il est concevable que les trajets perçus comme les moins essentiels (ou les moins rentables) s'effacent du simple fait de la mesure.

Enfin, certains coûts sont moins aisés à monétiser que d'autres. En France, par exemple, nous évaluons la vie humaine d'un adulte en bonne santé à 3 millions d'euros. À titre de comparaison, ce montant est de 9 millions de dollars [8 millions d'euros] aux États-Unis. En fonction de la façon dont certains paramètres sont fixés, les résultats peuvent significativement varier.

Toutefois, ce n'est pas parce que cette mesure –en l'état– n'est pas efficace économiquement qu'elle n'est pas socialement acceptable. Nous pourrions collectivement accepter de payer plus pour, notamment, réduire notre empreinte carbone.

Le choix est d'autant plus crucial que ce type de question va désormais se poser, au moins à court ou moyen terme, pour chaque décision relative à la transition écologique. Tout le monde est d'accord sur le principe de réduire les émissions de GES, mais sommes-nous réellement prêt·es à en payer le prix, d'un point de vue économique, mais aussi d'usages? En tout cas, quelles que soient les réponses qui y seront apportées dans les prochains jours, ces problématiques auront au moins révélé tout l'intérêt du débat démocratique.

