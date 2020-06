Un mineur tanzanien devient millionnaire après une découverte unique

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

Il y a des jours où l'on ne regrette pas de s'être levé. Saniniu Laizer, un Tanzanien de 52 ans, se souviendra longtemps de celui où il a extrait d'une mine du nord du pays deux pierres brutes de tanzanite, d'un poids combiné de 15 kilogrammes, devenant ainsi millionnaire.

Le 24 juin, Saniniu Laizer a vendu ses deux pierres fines qui, avec leurs 9,2 et 5,8 kilos, sont les plus grosses jamais découvertes. Cette trouvaille lui a rapporté la somme de 3,4 millions de dollars [plus de 3 millions d'euros] payés par le ministère des Mines du pays, rapporte BBC News.

L'homme vit et travaille en tant que mineur indépendant dans la région de Manyara, près d'un site découvert dans les années 1960 par un Maasaï dans la plaine désertique de Mererani, au pied du Kilimandjaro. Ce lieu demeure, encore aujourd'hui, le seul endroit au monde où l'on peut trouver la tanzanite, une variété de zoïsite allant du bleu au violet utilisée comme ornement.

Désormais millionnaire, Saniniu Laizer ne compte pas changer de mode de vie pour autant. Ce père de plus de trente enfants et marié à quatre femmes veut continuer à s'occuper de ses 2.000 vaches, sans préciser toutefois s'il compte retourner dans les mines.

Il sait, en revanche, comment il compte utiliser son argent. Il prévoit notamment de construire un centre commercial et une école dans sa communauté du district de Simanjiro.

Une pierre rare très convoitée

Avec sa couleur intense, la tanzanite est une pierre fine qui ressemble aux plus beaux saphirs. Son prix peut atteindre des sommets car elle est géologiquement extrêmement rare (mille fois plus que le diamant) et que ses réserves se tarissent rapidement –on estime à seulement 21 tonnes la quantité de tanzanite restant dans ce pays africain.

Cette pierre attire les convoitises du monde entier. Pour lutter contre les exportations illégales et mieux contrôler la vente, le président John Magufuli a eu une idée: construire un mur de plus de 24 kilomètres autour des mines de Mererani.

Inauguré en 2018, ce mur permet de filtrer les va-et-vient des mineurs qui, à l'instar de Saniniu Laizer, peuvent acquérir des licences gouvernementales pour prospecter à la recherche de tanzanite.