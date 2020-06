Casting du «Seigneur des anneaux» cherche figurants au physique atypique

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Vous avez les membres longs, maigres, une morsure sur le visage, des cicatrices d'acné, des brûlures, un petit nez, des os manquants ou des yeux globuleux? Vous avez peut-être la gueule de l'emploi pour figurer dans la future série télévisée du Seigneur des anneaux, produite par Amazon.

Basée en Nouvelle-Zélande, l'agence de casting BGT, qui accompagne la franchise depuis les années 2000, a indiqué sur Facebook rechercher des comédien·nes au physique «funky» et atypique.

Dans un premier post, l'entreprise déclarait être «le principal booker de talents pour le Seigneur des anneaux d'Amazon», rapporte The Independent, et le message était suivi du hastag #lordoftheringsonprime. Il semblerait que BGT veuille désormais opérer de manière plus discrète: la mention «Seigneur des anneaux» a été retirée de la publication.

Pour postuler, les figurant·es doivent avoir le droit de travailler en Nouvelle-Zélande et sont prié·es de fournir des photos sans maquillage. Les rôles proposés ne sont pas mentionnés, mais l'annonce ressemble fortement à une autre datant de décembre 2019, qui indiquait alors rechercher des Orques pour constituer une armée.

Les fans d'heroic fantasy devront patienter encore un peu avant de découvrir la série. La saison 1, initialement attendue courant 2021, pourrait accuser du retard à cause de la crise du Covid-19, qui a entraîné l'interruption au mois de mars du tournage en Nouvelle-Zélande. Celui-ci devrait reprendre en juillet.

On sait pour l'instant très peu de choses sur le show commandé par Amazon Prime, hormis que l'intrigue devrait se dérouler au Deuxième Âge de la Terre du Milieu, soit au moins 3.000 ans avant Bilbo le Hobbit et Le Seigneur des anneaux.

One Ring to rule them all, One Ring to find them, One Ring to bring them all, and in the darkness bind them, In the Land of Mordor where the Shadows lie. #LOTRonPrime pic.twitter.com/7TuQh7gRPD