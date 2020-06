Un fruit malodorant envoie six personnes à l'hôpital et force l'évacuation d'un bureau de poste

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Quand les forces de l'ordre ont ouvert le colis suspect qui a conduit à faire évacuer un bureau de poste de la ville de Schweinfurt, en Allemagne, la surprise a dû être de taille. Pas de bombe, ni de produit toxique, ni de gaz dangereux, mais un simple fruit qui pue, le durian.

La drôle de scène s'est déroulée le 20 juin, quand les employé·es de l'établissement bavarois ont remarqué qu'une drôle d'odeur émanait d'un paquet. L'effluve était si forte et nauséabonde que plusieurs personnes se sont senties mal. Craignant être en présence d'une substance nocive, le personnel a rapidement prévenu la police, rapporte le Guardian.

Quelques minutes plus tard, six ambulances, cinq voitures de premiers secours, une équipe de pompiers et deux véhicules d'urgence sont arrivés sur les lieux. Plusieurs personnes se plaignant de nausées ont été prises en charge sur place, et six membres de l'équipe du bureau de poste ont été transporté·es par précaution à l'hôpital.

À lire aussi On a retrouvé «la pire odeur qui puisse exister»

Le remue-ménage ne s'est pas arrêté là. Ne sachant pas ce qui pouvait se trouver dans le colis, la police a fait évacuer tout le bâtiment. Près de soixante personnes se sont retrouvées devant la poste, avant de découvrir avec stupeur que l'odeur pestilentielle provenait en réalité de quatre durians destinés à un quinquagénaire, envoyés par l'un de ses amis.

Un acide aminé en cause

Ce n'est pas le premier incident que provoque la puanteur du durian. En 2019, la bibliothèque de l'université de Canberra, en Australie, avait été évacuée à cause de ce que le personnel croyait être une fuite de gaz.

Pourtant comestible, le fruit est notamment interdit dans les transports publics de Singapour et dans de nombreux hôtels thaïlandais.

Pour percer le mystère de cet arôme si particulier, des scientifiques de l'Institut Leibniz de biologie des systèmes alimentaires et de l'université technique de Munich ont analysé la composition du durian et ont montré que sa senteur d'oignon pourri est due à la présence dans sa pulpe d'un acide aminé rare, l'éthionine.

En Asie mais aussi en Europe, de nombreuses personnes raffolent de la texture crémeuse du durian; pour d'autres, sa simple odeur est capable de les faire tourner de l'œil. Bref, il semblerait que le durian divise presque autant que la coriandre.