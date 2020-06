De la bouse déversée autour d'un lac pour dissuader les touristes

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

Quand on regarde les photos en ligne du Blue Lagoon de Harpur Hill, à une cinquantaine de kilomètres de Manchester, on comprend pourquoi des milliers de touristes s'y rendent chaque année. Avec son eau turquoise coincée entre quatre collines, l'endroit ressemble à s'y méprendre à un petit bout de paradis.

La réalité est bien moins plaisante. Le lac est en fait une ancienne carrière de calcaire connue sous le nom de Hoffman Quarry et son eau, bien qu'étincelante, est extrêmement toxique. Son pH équivaut à celui de l'eau de Javel, et s'y baigner peut provoquer des irritations cutanées importantes.

Malgré les panneaux d'avertissement et la pandémie de Covid-19, l'arrivée des beaux jours et le déconfinement progressif du Royaume-Uni ont poussé des centaines de personnes de la région à venir se prélasser au bord du Blue Lagoon, rapporte le Nottingham Post.

Excédés par la situation, les gens du coin, aidés par des agriculteurs, ont fait un choix radical: déverser de la bouse autour du bassin pour faire fuir les touristes. L'odeur nauséabonde du fumier, composé entre autres d'excréments de vaches et de porcs, se ferait sentir dès l'entrée du lieu.

Si l'action semble extrême, c'est que la population de Harpur Hill est à bout. Depuis plus d'une décennie, la carrière désaffectée attire les touristes et les problèmes, relève The Independent.

Barbecues dangereux, déchets laissés sur place, consommation de drogue: les personnes qui se rendent au lac troublent la vie paisible des résident·es du petit village.

A quick message to the idiots who've continued to visit the so called Buxton ‘blue lagoon' (actually a toxic disused quarry), brought drugs and made life a misery for local residents:



The area is now covered in slurry.



Go away. pic.twitter.com/OAIcJvbUux