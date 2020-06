Des draps géants pour sauver les glaciers italiens du réchauffement climatique

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Ce sont de grands draps blancs de 70 mètres de long sur 5 mètres de large qui dévalent le long du Presena. Ce glacier du nord de l’Italie, situé à la frontière entre la Lombardie et le Trentin-Haut-Adige, fait l’objet d’un programme de lutte contre la fonte des glaces liée au dérèglement climatique. Chaque été, des équipes viennent le recouvrir d’énormes bâches réfléchissantes, afin d’en ralentir la fonte.

Depuis 1993, le glacier Presena a perdu plus d’un tiers de son volume. «Cette zone se réduit continuellement, donc nous en couvrons le plus possible», explique Davide Panizza, qui dirige la société Carosello-Tonale, à l’origine du travail de recouvrement.

L'opération de recouvrement dure six semaines. | Miguel Medina / AFP

Bâches réfléchissantes

Dès la saison de ski terminée, les bâches sont mises en place. On les distingue à peine de la neige blanche qu’elles protègent. «Ce sont des bâches géotextiles qui réfléchissent la lumière du soleil, maintenant une température inférieure à celle de l'extérieur, et préservant ainsi autant de neige que possible», décrit Davide Panizza.

Afin qu’il n’y ait pas de courant d’air chaud qui se glisse sous les revêtements, ces derniers sont cousus les uns avec les autres, et maintenus par des sacs de sable.

Au début du projet, en 2008, 30.000 mètres carrés de neige étaient ainsi recouverts. Aujourd’hui, la surface protégée a plus que triplé, s’élevant à 100.000 mètres carrés.

Il faut six semaines à l’équipe de Carosello-Tonale pour surfacer le glacier, dans une zone située à une altitude de 2.700 à 3.000 mètres, et six autres semaines pour les retirer avant que l’hiver ne revienne. L’opération recommencera donc dès septembre.

Fabriquées en Autriche, les bâches coûtent 400€ l'unité. Certains glaciers autrichiens en sont également recouverts, mais sur des zones moins importantes.