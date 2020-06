Un climat social explosif en France?

Temps de lecture: 2 min

La levée du confinement s'est accompagnée de revendications sociales de différentes sortes: manifestations des personnels soignants, pour Adama Traoré, revendications contre la présence de certaines statues mémorielles... «Le sentiment majoritaire chez les Français, chez les trois quart d'entre eux selon une étude Ifop, c'est que l'autorité de l'État n'est plus respectée», commente Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'institut de sondage.

On a pourtant pu reprocher à Emmanuel Macron une forme d'autoritarisme et la gestion de ces manifestations par les forces de l'ordre ne témoigne pas d'un laxisme. La mécanique de la défiance est-elle en train de se renforcer?

Véronique Reille-Soult, politologue et présidente de Dentsu consulting, Virginie Le Guay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, et Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Ifop, en débattent dans «Politique», l'émission de Roselyne Febvre et de Jean-Marie Colombani sur France 24, en partenariat avec Slate.