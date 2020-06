Les podcasts LGBT+ à écouter pour le mois des fiertés

Temps de lecture: 5 min

Sur le coming out: «Coming in», Arte radio

28 minutes

Vingt-trois. C'est le nombre de personnes qui avait déclaré à Élodie Font qu'elle était lesbienne avant qu'elle se le dise elle-même. Out d'or 2018 du meilleur documentaire, Coming in raconte le chemin de la journaliste dès 2005 vers son coming out. Avec humour et honnêteté, elle mélange des lectures de son journal intime et les mots de son entourage en abordant ses premiers copains jusqu'à son acceptation.

Sur le coming out et l'homoparentalité: «Quouïr», Nouvelles Écoutes

14 épisodes de 30 minutes

On vous en avait déjà parlé au début du confinement mais cette parole est tellement rare qu'elle méritait bien de figurer de nouveau dans cette sélection. Cette parole, c'est celle des personnes homosexuelles, bi ou trans sur leur coming out et celle de ces couples et familles sur l'homoparentalité. Deux saisons distinctes racontées par Rozenn Le Carboulec et ponctuées d'un épisode sur la PMA très instructif.

Sur la PMA: «PMA hors la loi», «Les Pieds sur terre», France Culture

6 épisodes de 28 minutes

Si vous souhaitez en savoir plus sur la PMA en France, Adila Bennedjaï-Zou a décidé de créer cette série quand elle a voulu faire un bébé à 43 ans et qu'elle a découvert qu'elle n'en avait pas le droit. Elle interroge à la fois les progrès médicaux, les moyens financiers, la loi, les questions de bioéthique et son envie d'avoir un enfant grâce à plusieurs témoignages. Le tout lié à l'assistance médicale à la procréation.

Sur l'histoire et la visibilité des lesbiennes: «Sortir les lesbiennes du placard», «LSD», France Culture

4 épisodes de 54 minutes

«Une série documentaire largement hantée par le spectre de Monique Wittig...» Nous voilà prévenu·es. Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, elle était autrice, théoricienne et militante féministe lesbienne. Elle a, entre autres, conceptualisé le «contrat hétérosexuel» et écrit La pensée straight. La journaliste Clémence Allezard revient sur sa phrase «les lesbiennes ne sont pas des femmes», issue de cet ouvrage, mais aussi sur les représentations des lesbiennes dans la culture et dans l'histoire.

Sur les lesbiennes, bi et trans: «Gouinement lundi», Fréquence Paris Plurielle

50 épisodes de 50 minutes

Le dernier lundi de chaque mois depuis déjà quatre ans, Gouinement lundi donne le micro aux lesbiennes, bi et trans sur des sujets variés, allant de la culture queer, la sexualité, la lesbophobie au travail, la culture ou encore la gynécologie, le rap et la cuisine. Autant de débats passionnants que d'intervenant·es calé·es: expert·es, militant·es ou encore représentant·es du milieu associatif.

Sur la transidentité: «Les transidentités, racontées par les trans», «LSD», France Culture

4 épisodes de 55 minutes

À l'instar d'autres débats sociétaux comme celui autour de la PMA, la transidentité n'échappe pas au réflexe médiatique d'en parler sans inviter les personnes concernées. Cette série de Perrine Kervran, en partenariat avec Slate, y remédie avec intelligence et bienveillance avec quatre épisodes sur les premières mobilisations, le rôle de la psychiatrie dans l'histoire des trans, la transphobie et les revendications actuelles de la communauté trans.

Sur les luttes, les lesbiennes et les nuits queer: «La Fièvre», Collectif Archives LGBTQI

19 épisodes de 20 minutes

À l'origine de ce podcast, le collectif Archives LGBTQI qui milite pour la création d'un centre d'archives LGBT+ à Paris depuis 2017. Divisé en trois séries, La Fièvre se demande comment devenir lesbienne et s'interroge sur les nuits queer tous les mercredis. Chaque mois, le collectif propose un épisode de la série «Le feuilleton des luttes» qui réunit au Centre LGBT Paris-ÎdF des acteurs et des actrices du combat pour leurs droits. De quoi créer de nombreuses nouvelles archives.

Sur l'hétéronormativité: «Camille», Binge Audio

13 épisodes de 40 minutes

Destiné «surtout aux hétéros», ce podcast était l'une des nouveautés de la rentrée dernière de Binge Audio. Un jeudi sur deux, la journaliste Camille Regache s'interroge avec ses invité·es de qualité sur tout ce qui est inné au genre: pourquoi certaines insultés fondées sur le genre peuvent être prononcées par certain·es et pas par d'autres? Que veut dire gayfriendly? En quoi l'hétérosexualité est-elle un système politique? Enrichissant.

Sur le couple et les normes: «Le complexe du poêle», Arte Radio

21 minutes

C'est un sujet peu médiatique qui est abordé dans ce documentaire de Mathilde Billaud: peut-on rester queer en étant en couple? Après s'être battue pour faire accepter son homosexualité et trouver sa place dans sa communauté, Mathilde vit en couple. Un jour, elle n'arrive pas à allumer leur poêle à bois et se dit qu'heureusement, sa copine est là. Comment se défaire alors des normes et inventer sa propre identité?

Sur la culture queer: «Intérieur Queer», France Inter

8 épisodes d'une heure

«Est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire queer?», s'interroge dès le premier épisode Hugo Combe. Accompagné de Camille Mati et Gabriel Debray, il partage des moments de convivialité dans son salon mais surtout leurs questionnements sur les cultures et les identités LGBT+. Militantisme, vies numériques, familles et soirées queer sont au menu de ce podcast qui ressemble peut-être à vos apéros entre ami·es.

Sur la vie des drags: «Flamboyantes», «Mauvaises têtes»

13 épisodes de 30 minutes

Calypso Overkill, Sasha Kills, Minima Gesté, Étoile de merde ou encore Le Filip... Vous ne connaissez peut-être pas les noms de ces drag queens mais vous avez l'occasion de découvrir leurs parcours, leurs projets et leurs inspirations dans ce podcast présenté par Arthur Lefebvre. Un jeudi sur deux, ils les reçoit pour mieux explorer l'identité de la scène queer.

Sur l'engagement: «Over the rainbow»

5 épisodes de 30 minutes

Xavier Héraud est journaliste et photographe, spécialisé dans la presse LGBT+. Dans Over the rainbow, il se demande ce qu'il y a derrière l'arc-en-ciel. Pour trouver des réponses, il invite une fois par mois un·e artiste, un·e militant·e ou un·e anonyme à raconter la culture, le combat, les droits et l'histoire des LGBT+. On retrouve l'avocate Caroline Mecary, le comédien Geoffrey Couët ou encore la journaliste Marie Kirschen.

Sur la communauté LGBT+: «Homomicro», Fréquence Paris Plurielle

17 épisodes d'une heure

Dédié à l'actualité de la communauté LGBT+, ce podcast est présenté par Brahim Naït-Balk et diffusé chaque lundi sur Fréquence Paris Plurielle. Ses invité·es racontent l'histoire des figures du militantisme, présentent des initiatives comme des ciné-clubs queer, discutent des effets de la PrEP ou des débats autour de la PMA. Des tables rondes riches en informations pratiques et sur l'histoire.

Sur la bisexualité: «Cinq pour cent»

7 épisodes de 45 minutes

Si le titre de ce podcast intrigue, c'est parce que c'est un chiffre souvent méconnu. Il renvoie au pourcentage de personnes bisexuelles en France selon une enquête de l'IFOP. Anaïs de Muret fait partie de ces 5% et a décidé de créer ce podcast pour lutter contre les stéréotypes sur les bisexuel·les. Une semaine sur deux, elle collecte un témoignage pour interroger la place des personnes bisexuelles dans l'espace public mais aussi dans leurs familles et leurs relations sentimentales.

Sur les personnes intersexes: «Rencontres intersexes (R)», «Les Pieds sur terre», France Culture

28 minutes

Ce reportage d'Inès Léraud raconte l'enfance, l'adolescence puis la vie d'adulte de trois personnes intersexuées –Dannie, Vincent et Ikram–, qui ne sont ni des garçons, ni des filles mais qui voudraient surtout choisir librement leur genre. Pourtant, les intersexes sont souvent opéré·es par des médecins qui veulent choisir leur sexe dès le plus jeune âge. Cette décision, appuyée par les parents, est loin d'être sans conséquence sur la suite de leurs parcours.