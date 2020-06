5 recommandations du Slate Podcast Club, épisode 12

Temps de lecture: 3 min

L'actualité depuis la fin mai est marquée par les images insoutenables du décès de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, mort asphyxié sous le poids d'un officier blanc, Derek Chauvin.

Ces dernières semaines riment aussi avec une prise de conscience mondiale et un ras-le-bol généralisé des minorités, manifestant aux États-Unis contre une police protégée par un système où le racisme est institutionnalisé, et plus récemment en France à l'appel du comité Adama.

Parce qu'il est important de mieux comprendre les discriminations auxquelles font face les personnes racisées au quotidien et les conséquences sur leurs vies, Slate.fr vous a proposé une sélection de podcasts sur le racisme.

Voici cinq autres podcasts qui ont marqué les membres du Slate Podcast Club cette semaine. Créé par nos soins il y un an, ce groupe Facebook regroupe des fans qui partagent leurs podcasts favoris, pour adultes et pour enfants.

«Dianké», RFI

On commence avec Dédé, qui nous recommande «son coup de cœur récent», Dianké, «à la bande-annonce musicale, en mode slam et ambiance africaine».

Chaque épisode s'ouvre sur les mêmes mots, bercés par une douce mélodie et de chauds applaudissements. Ces paroles se transforment en slogan, en déclaration d'amour à tout un continent: «Mon Afrique, c'est pas un continent, c'est un ventre. Un bouclier. L'origine du monde. Elle a le front digne, des stigmates sur les joues et les tempes. Mon Afrique, personne ne la connaît mieux que moi. Elle est une femme en devenir.»

Au Sénégal, Dianké (Aida Sock) est licenciée parce qu'elle ose s'élever contre la corruption qui fait rage dans son pays. Elle décide alors de se présenter, contre son propre frère, à des élections municipales, terrain habituellement occupé par les hommes.

Ce podcast fiction –le premier de la sorte en Afrique de l'Ouest– en douze épisodes, produit par l'ONG dakaroise Réseau africain pour l'éducation à la santé et à la citoyenneté (RAES), est un conte universel sur l'afroféminisme, qui a pour objectif de semer des graines d'émancipation dans l'esprit des jeunes filles.

«Gardiens de la paix», Arte Radio

De son côté, Julien nous exhorte à écouter Gardiens de la paix: «J'en ai mangé à la pelle des podcasts ces derniers mois. Mais alors celui-ci glace le sang.»

De fait, en écoutant ce documentaire audio, on est totalement atterré·e face au déferlement de haine partagé dans un groupe WhatsApp où sont réunis une dizaine de policiers.

Membre d'une unité de police d'escorte à Rouen, Alex découvre par hasard l'existence de ce groupe privé. En vingt ans de carrière, il ne s'est jamais senti stigmatisé. C'était avant d'entendre les propos racistes et suprémacistes blancs tenus par ses propres coéquipiers: «C'est une négresse, t'aurais pu l'écraser», «Quand je vois des gonzesses s'offrir à des nègres ou à des bougnoules, je m'en bats les couilles si elles se font démonter la gueule ou buter».

Gardiens de la paix est une édifiante plongée au cœur du racisme policier, celui que dénoncent Assa Traoré, Rokhaya Diallo et les milliers de personnes qui sont descendues dans la rue ces dernières semaines en France. C'est aussi la mise au jour d'un univers où tout le monde sait, mais «se tait».

«Notre envoyé spécial», Radio Canada

À quoi ressemble la vie d'un·e journaliste envoyé·e en zone de guerre? Comment arrive-t-on à travailler face à la détresse d'une population, à la peur du danger? Quelles séquelles cela laisse-t-il sur notre esprit et notre corps?

Dans Notre envoyé spécial, le dernier podcast de Radio Canada conseillé par Edwige, un·e reporter raconte l'histoire qui l'a le plus marqué·e au cours de sa carrière. Pour Samuel Forey, ce sera une journée lors de la bataille de Mossoul en 2017; pour Sophie Langlois, des violents affrontements entre pro et anti-Moubarak sur la place Tahrir en 2011…

«Ils nous racontent la manière dont ils ont vécu ces moments personnellement, comment ces expériences les ont transformés. C'est vraiment passionnant», s'enthousiasme Edwige.

«Des villes transformées par l'exil: mes voisins les migrants», «LSD»

Claire a écouté la série en quatre épisodes de LSD, la série documentaire mise en ligne en novembre 2018 et récemment rediffusée sur France Culture.

Signée Raphaël Krafft et Guillaume Baldy, celle-ci s'intéresse à la crise de l'accueil des réfugié·es en Europe et à la manière dont les villes ont tenté de s'organiser, en France (Paris et son quartier de la Goutte d'Or, Calais), en Italie (Palerme, qui a fait figure d'exception face à la politique anti-migration de Matteo Salvini, alors ministre de l'Intérieur) ou encore en Tunisie (l'archipel des Kerkennah, devenu la principale plateforme d'émigration du pays).

«Trump 2020», Slate.fr

Manon suggère quant à elle le podcast Trump 2020 de Slate.fr, réalisé en association avec l'Institut français des relations internationales (IFRI) et la newsletter Time to Sign Off (TTSO), qui décrypte chaque mercredi l'actualité de la campagne présidentielle américaine, avec Laurence Nardon, chercheuse à l'IFRI et spécialiste des États-Unis, et Romain Dessal, fondateur de TTSO.

Le dernier épisode revient sur le bouleversement économique causé par le Covid-19, et plus particulièrement sur le taux de chômage aux États-Unis. Après avoir explosé en avril pour atteindre 14,7% (du jamais-vu depuis les années 1930), celui-ci est finalement en baisse depuis le début du mois de juin. Est-ce le signe annonciateur d'une reprise de l'économie américaine?