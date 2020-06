Par erreur, la Pologne a envahi la République tchèque en mai

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN, BBC

Quand à la fin du mois de mai dernier, un ingénieur est venu superviser la réparation d’une chapelle située au nord-est de la République tchèque, la stupeur a été totale: des soldat·es polonais·es armé·es de mitrailleuses avaient installé un barrage routier sur le chemin de l’église, empêchant quiconque de passer.

Ces forces polonaises auraient en fait traversé par erreur la frontière entre les deux pays, avant de se déployer sur le territoire tchèque, rapporte BBC News. Ils y seraient restés plusieurs jours, refoulant tour à tour les citoyen·nes tchèques qui tentaient de visiter la chapelle dans leur propre pays.

L’édifice religieux se trouve en effet à 30 mètres côté tchèque de la frontière, non loin de Pielgrzymow, un petit village du sud de la Pologne.

«Un malentendu»

Cette brève occupation n’a pas manqué de faire réagir l’ambassade tchèque à Varsovie, qui a informé le gouvernement voisin de la situation. Tout est finalement rentré dans l'ordre, ajoute CNN.

«Le placement du poste-frontière est le résultat d'un malentendu, et non d'un acte délibéré. ​​Il a été corrigé immédiatement et l'affaire a été résolue», a précisé le 12 juin au média américain le ministère polonais de la Défense.

De son coté, le ministère tchèque des affaires étrangères a fait savoir que les soldat·es polonais·es n'étaient plus présent·es sur leur territoire et que les citoyen·nes pouvaient de nouveau se rendre librement sur les lieux.

À lire aussi Un homme invente une frontière et fait payer des migrants pour la franchir

En revanche, le gouvernement tchèque a précisé que la Pologne n’avait pas su expliquer cette bévue. Pour le ministère polonais de la Défense, les troupes qui se sont retrouvées sur le territoire tchèque étaient déployées en soutien des gardes frontaliers.

Depuis le mois de mars, la Pologne a en effet fermé ses frontières pour contrôler la propagation du coronavirus sur son sol. Cette interdiction de passage a été levée le 13 juin pour les citoyen·nes de l'Union européenne, ajoute Le Point. Une telle mésaventure ne devrait donc pas se reproduire de sitôt.