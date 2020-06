Quelle est la différence entre psychologue, psychiatre et psychothérapeute?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur HuffPost

Parmi toutes les disciplines touchant à la psychologie et au bien-être, il est parfois difficile de s'y retrouver. Voici donc, dans les grandes lignes, quelques astuces pour identifier les différent·es praticien·nes selon vos besoins.

Les psychologues

Les psychologues sont des professionnel·les de la santé mentale, capables de traiter à la fois les troubles mentaux légers, mais aussi les problèmes du quotidien. Ces praticien·nes ne sont pas docteur·es en médecine, mais possèdent des diplômes allant du master en psychologie au doctorat.

Les médecins généralistes dirigent souvent les personnes visiblement atteintes de troubles psychologiques ou psychiatriques d'abord vers un·e psychologue pour poser un diagnostic et encourager ou non à consulter un·e psychiatre. Les psychologues ne peuvent pas prescrire d'aide médicamenteuse, sauf au Canada et dans certains États des États-Unis.

En clair, si vous vous sentez mal dans votre peau, en proie à l'anxiété ou que vous ayez simplement besoin d'aide dans la gestion du quotidien, un·e psychologue vous conviendra parfaitement.

Les psychiatres

La psychiatrie est une discipline cousine de la psychologie, mais elle s'intéresse à l'aspect physiologique des troubles mentaux. Ces professionnel·les sont docteur·es dans leur discipline et habilité·es à poser des diagnostics cliniques. De ces diagnostics peuvent découler des prescriptions médicamenteuses pour soutenir les patient·es et les aider à gérer leur pathologie.

«Certains psychiatres sont aussi habilités à pratiquer la thérapie par la parole», explique Fran Walfish, psychothérapeute spécialisée dans les relations familiales. Ces praticien·nes sont cependant en petit nombre et la plupart des psychiatres se concentreront sur l'aspect physiologique des affections pour trouver une réponse médicamenteuse adaptée.

En France, les consultations psychiatriques doivent être prescrites par un·e généraliste pour être remboursées. Elles sont cependant gratuites jusqu'à 25 ans et dans les centres médico-psychologiques (CMP).

Les psychothérapeutes

Les psychothérapeutes, généralement diplômé·es d'un master en santé mentale, offrent une approche similaire à celle des psychologues. On les appelle aussi parfois conseillèr·es et ces professionnel·les sont souvent spécialistes d'un domaine précis.

Thérapie de couple, pour les jeunes enfants ou encore thérapie spécialisée dans les comportements sexuels, il en existe pour tous les besoins. Les psychothérapeutes pratiquent également au sein de groupes de parole ou dans des lieux divers comme les hôpitaux, les prisons, les écoles...

«Pour les patients qui ont besoin d'aide dans la gestion de leurs problèmes du quotidien, les conseillers sont parfaits car ils sont disponibles, plus réactifs et moins chers», affirme Ted Chan, directeur de CareDash, un centre de soins américain.

Il est parfois difficile de trouver la ou le professionnel adapté spécialement à nos besoins, mais une fois chose faite, c'est l'assurance d'un suivi solide vers une meilleure santé mentale.