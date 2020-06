Peut-on attraper le Covid-19 à la piscine?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The New York Times

L'été approche et la question de pouvoir se baigner ou non dans les piscines publiques devient de plus en plus pressante. Piscines, parcs aquatiques et autres plans d'eau douce sont plus qu'attrayants. Voici quelques bons conseils pour une baignade en toute sérénité.

Que les fans de baignade se rassurent, les scientifiques estiment que se baigner ne présente pas de danger particulier par rapport au Covid-19. «Il n'y a aucun risque inhérent à l'eau de piscine ou mer. Le virus ne se transmet pas en flottant dans l'eau», affirme le docteur Ebbing Lautenbach, spécialiste des maladies infectieuses. Certain·es expert·es affirment même que l'eau des piscines pourrait être moins dangereuse qu'un autre milieu: «Le chlore contenu dans les piscines désactive les virus, réduisant encore davantage le risque de l'attraper dans l'eau.»

Les surfaces infectées peuvent être sources de contamination, mais le risque est mineur, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies.

Si le virus ne se propage pas dans l'eau et que les surfaces ne sont guère dangereuses, le risque provient en revanche des autres individus. Autant que possible, portez un masque et conservez les distances de sécurité avec les personnes alentour.

Difficile de se baigner avec un masque sur le nez, mais hors de l'eau, il est vivement recommandé d'en porter un. Le virus est toujours à l'aise dans l'air, même en extérieur.

Le docteur Lautenbach conseille donc de rester au moins à un mètre de distance des autres personnes –oui, même dans la queue d'un toboggan de parc aquatique– et de ne pas trop se livrer aux activités aquatiques demandant une proximité physique.