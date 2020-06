Les podcasts sur le racisme à écouter d'urgence

Temps de lecture: 5 min

Sur les questions raciales: «Kiffe ta race», Binge Audio

49 épisodes de 45 minutes

Il est fort difficile de conseiller un épisode plus qu'un autre de ce podcast présenté par Rokhaya Diallo, journaliste, autrice et réalisatrice, et Grace Ly, autrice. Si «Check tes privilèges blancs» et «Police, violence, une histoire commune» résonnent particulièrement dans l'actualité, chaque thème abordé mérite d'être écouté grâce à leurs invité·es ainsi qu'au format qui permet une analyse poussée et instructive.

Sur l'Asie et le cinéma: «Anna May Wong ou les désillusions d'une pionnière», Histoires d'Asie

38 minutes

Comment les personnes asiatiques sont-elles représentées dans la culture occidentale? Souvent de manière stéréotypée, ça ne fait aucun doute. Dans cet épisode bonus d'Histoires d'Asie, animé par Victor Gaume, Damien Paccellieri, directeur de la maison d'édition Écrans et spécialiste du cinéma chinois contemporain, revient sur la série Hollywood mais surtout sur la carrière de l'actrice Anna May Wong. Vous ne savez pas qui c'est? C'est aussi ça le problème.

À écouter aussi: Des minorités asiatiques de moins en moins silencieuses, Programme B, Binge Audio, 19 minutes.

À LIRE AUSSI Ne me demandez plus si le racisme anti-asiatique existe vraiment

Sur la pop culture noire: «Le Tchip», Binge Audio

33 épisodes d'une heure

Faut-il encore présenter ce trio précurseur? Mélanie Wanga, Kévi Donat et François Oulac débattent déjà depuis quatre saisons une semaine sur deux à propos de la pop culture noire en France et dans le reste du monde. Comme pour Kiffe ta race, on ne peut pas recommander un épisode plus qu'un autre même si «Jérôme et moi» demeure pertinent dans la période que nous vivons. Mention spéciale pour leur rubrique «Trash ou iconique?».

À écouter aussi: Piment, Radio Nova, 11 épisodes, 50 minutes.

Sur le métissage et l'adoption: «Le cul entre deux chaises»

7 épisodes d'une heure

Née de l'union d'un père libanais et d'une mère française, Nina Dabboussi voulait créer ce podcast pour combler le manque de témoignages des personnes métisses et adoptées. Elle propose alors «un catalogue d'histoires auxquelles s'identifier» en abordant le white-passing, la construction de l'identité, la parentalité ou encore les communautés. Une semaine sur deux, ses invité·es viennent livrer leurs histoires plurielles.

À écouter aussi: Melting Pot, 27 épisodes, 30 minutes.

Sur la maternité multiculturelle: «Orèma»

6 épisodes, 30 minutes

Lancé en début d'année par Loriane Thomas, Orèma s'empare d'un sujet très précis: les mères multiculturelles. Une fois par mois, elle reçoit une femme qui dévoile son expérience de la maternité, comme celle d'être issue de deux cultures ou d'être en couple mixte, mais aussi de transmission, du regard des autres et de résilience. Écoutez également les épisodes bonus, notamment sur la littérature jeunesse.

À LIRE AUSSI La confusion très française autour de l'universalisme

Sur les violences du racisme: «Nous et les autres: ce qu'est le racisme», Slate

3 épisodes de 30 minutes

Qu'est-ce que le racisme au quotidien? Pourquoi en a-t-on fait un mensonge scientifique? Comment réduit-il avec des images tronquées? Trois questions pour trois épisodes sortis à l'occasion de l'exposition «Nous et les autres» au Musée de l'Homme en 2017 mais qui restent judicieuses. La journaliste Emeline Amétis analyse la violence que le racisme entraîne sur soi, dans la société et sur les autres.

À écouter aussi: Le racisme au quotidien, Les pieds sur terre, France Culture, 3 épisodes, 28 minutes.

Sur Frantz Fanon: «Peau noire masques blancs. Où est la couleur?», La série documentaire, France Culture

54 minutes

Le nom de cette série vient du titre de l'ouvrage de Frantz Fanon publié en 1952 dans lequel il analyse les conséquences psychologiques de la colonisation. Philosophe et psychiatre, il part de son expérience d'Antillais en métropole puis en Algérie. Au micro d'Elise Gruau, Lilian Thuram, Gaël Faye et d'autres personnalités expliquent pourquoi elles ont offert ce livre et comment il les a marquées.

À écouter aussi: Angela Davis: «Pour détruire les racines du racisme il faut renverser tout le système capitaliste», Les nuits de France Culture, 19 minutes.

Sur la vie des femmes noires aujourd'hui: «Me My sexe and I»

8 épisodes de 1h15

Autrice, entrepreneure, féministe et militante, Axelle Jah Njiké explore l'intimité des femmes noires deux vendredis par mois. On y entend leur expérience personnelle dans leur famille, leur éducation, leurs relations amoureuses. Une conversation intime où l'on comprend également leur construction dans la société actuelle. Parfait pour les femmes non noires qui se demandent si l'expériences des femmes noires est très différente de la leur.

À écouter aussi: What's the F*, Fania Noël, 12 épisodes, 40 minutes.

Sur la vie professionnelle: «Better Call Marie»

2 épisodes de 20 minutes

«Comment riposter et combattre en milieu hostile raciste mais climatisé?» C'est la question que se pose Marie Dasylva dans ce podcast lancé pendant le confinement. Victime de discrimination en tant que femme noire, elle s'est spécialisée dans le coaching des personnes qui subissent le racisme, en particulier dans le monde du travail. Grâce à des témoignages, elle livre de nombreuses ressources très utiles.

Sur les personnes minorisées: «Extimité»

46 épisodes d'une heure

Le désir de rendre visible une partie de sa vie intime afin de mieux se l'approprier. Telle est la qualification de l'extimité. Dans le podcast éponyme, les journalistes Douce Dibondo et Anthony Vincent respectent à la lettre cette définition en invitant des personnes minorisées raconter leurs vies et leurs luttes contre toutes les formes de discrimination.

Sur l'arabité: «Tarab», Binge Audio

10 épisodes de 30 minutes

Comment les cultures arabes sont-elle perçues en France? Un vendredi sur deux, Leïla Izrar explore ce sujet peu traité par les médias classiques avec ses invité·es. Pourtant, que ce soit au cinéma, dans la musique ou encore à l'école, l'arabité est bien présente dans l'Hexagone. Soutenu par l'Institut du monde arabe, Tarab est arrivé à point nommé, notamment avec son épisode «J'entends le beur, le rebeu et la beurette».

À écouter aussi: Na3Na3 et L'Atay.

Sur l'école: «Les enfants du bruit et de l'odeur»

5 épisodes de 30 minutes

Référence au discours de Jacques Chirac en 1991, le titre de ce podcast part d'un constat: les clichés sur les immigré·es n'ont pas changé depuis cette date en France. À l'époque, le président déplorait, entre autres, que dans certains quartiers, des familles nombreuses vivaient grâce aux allocations sociales. Les créatrices Ulriche et Prisca veulent alors faire de ce podcast un lieu d'écoute et d'entraide pour les parents. Grâce à de nombreuses ressources pour les enfants, c'est tout à fait réussi.

Pour les personnes blanches: «Sans blanc de rien»

8 épisodes de 30 minutes

C'est le format le plus original et efficace de cette sélection. Fionna, Estelle et Katia ont eu l'excellente idée de créer cette fiction documentaire où une jeune femme déconstruit son privilège blanc et les préjugés inculqués par son éducation et par la société. Les épisodes sont ponctués d'interviews d'expert·es, de conversations loin d'être fortuites et d'exemples concrets du racisme vécu au quotidien. Indispensable.

À écouter aussi: Reni Eddo-Lodge, La poudre, Nouvelles écoutes, 1h14.

À LIRE AUSSI Le privilège blanc a tout à voir avec notre histoire

Sur la mort d'Adama Traoré: «Assa Traoré: une femme puissante», «Les pieds sur terre», France Culture

27 minutes

Il y a déjà trois ans, Assa Traoré demandait au micro de Leila Djitli «vérité et justice» sur la mort de son frère Adama Traoré. Le jour de son anniversaire, le 19 juillet 2016, ce jeune homme de 24 ans mourait à la gendarmerie de Persan, après son interpellation à Beaumont-sur-Oise. Dans cet épisode des Pieds sur terre, elle revient sur sa grande famille, ses valeurs, son grand-père, le racisme vécu par ses frères et le dernier jour d'Adama.

À écouter aussi: Projet Adama, Regards, 4 épisodes, 20 minutes.