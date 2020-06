Aujourd'hui, mother est morte.

Temps de lecture: 3 min

«Aujourd'hui, maman est morte» est probablement, avec «Longtemps, je me suis couché de bonne heure», l'incipit le plus connu de la littérature française. L'Étranger (publié en 1942), cet absolu best-seller, a été traduit en soixante-quinze langues et c'est un des romans francophones les plus lus au monde.

La phrase est simple et on pourrait croire qu'à ce titre, elle est facile à traduire. Or, non. Deux tout petits choix de traduction apparemment mineurs sont susceptibles de changer la manière de lire tout le reste de l'œuvre.

Dans The New Yorker, Ryan Bloom se pose la question du choix de traduction pour la version anglaise du simple mot maman (il évacue la question du choix du temps pour un autre débat, et opte une fois pour toutes pour un bon vieux prétérit: died).

«La première phrase de L'Étranger est si élémentaire que même un écolier équipé de rudiments de français serait capable de la traduire correctement. Alors pourquoi les professionnels s'acharnent-ils à la traduire de travers?» se demande-t-il.

Trop distant ou trop enfantin

En anglais, le livre a été traduit au moins cinq fois: par Stuart Gilbert (en 1946), Joseph Laredo (1982), Kate Griffith (1982 aussi), Matthew Ward (1988) et Sandra Smith (2013), tantôt sous le titre The Stranger, tantôt sous celui de The Outsider.

Stuart Gilbert, le premier traducteur du livre alors intitulé The Outsider, a traduit ainsi les premiers mots du livre: «Mother died today.» Un choix «simple, succinct et incorrect», juge Ryan Bloom. Les deux traductions de 1988, parues sous le titre The Stranger, ont conservé cette première phrase. Et il a fallu attendre 1988 et la traduction du poète anglais Matthew Ward pour que la phrase change et que le mot mother se transforme en... maman.

Pour Ryan Bloom, ce seul mot change toute la manière dont le lecteur ou la lectrice va voir et juger Meursault –en fonction de son détachement ou au contraire de son attachement à celle qui lui a donné le jour. «La première impression est importante, et pendant quarante-deux ans, les lecteurs américains ont fait la connaissance de Meursault à travers le formalisme détaché de cette phrase: “Mother died today”.» Le mot mother, «mère», ne communique que peu de chaleur, peu d'amour, c'est un mot descriptif, comme «chien» ou «mari», et le choix de ce mot oblige le lectorat anglophone à établir de lui-même une certaine distance entre Meursault et la dame qui est morte aujourd'hui (ou peut-être hier, on ne sait pas).

Pourquoi ne pas avoir traduit par «Mommy died today», alors? Parce que le mot mommy est avant tout enfantin, et «plutôt qu'un instinct de recul, nous aurions ressenti de la pitié ou de la sympathie» comme si nous étions devant un enfant. Mom, la traduction anglaise qui convient peut-être le mieux pour le français maman, semble trop court, trop abrupt, trop monosyllabique. «Les deux syllabes de “maman” ont une touche de douceur et de chaleur qui se perd avec “mom”».

Quel choix reste-t-il au traducteur ou à la traductrice pour ne pas influencer inutilement le lectorat? se demande Ryan Bloom. Eh bien, garder le français maman, suffisamment transparent pour que les anglophones n'achoppent pas dessus. Dans la plupart des langues, le mot qui désigne la mère lui ressemble: mama, amma, mamma, etc.

«Maman died today», peut-on donc lire dans la traduction de Ward.

Autre argument pour conserver le mot français: à mesure que le temps passe, les nouvelles personnes qui découvrent L'Étranger sont de plus en plus détachées et éloignées du contexte de l'histoire et de celui dans lequel elle a été écrite. Utiliser le mot français leur indique qu'elles entrent dans un monde qui n'est pas le leur.

Enfin, le lectorat américain aborde le mot maman sans préjugé, selon Ryan Bloom. Ce mot ne fait pas naître d'a priori sur Meursault, ne le présente pas comme un homme froid et sans cœur ni comme quelqu'un de démesurément aimant et chaleureux.

Il faut garder la temporalité

Une fois la question de maman évacuée, Ryan Bloom se penche sur l'ordre des mots. Car si Ward a pris, selon lui, la bonne décision en ne traduisant pas maman, il arrive quand même à se planter en traduisant cette phrase de quatre mots.

Non, le roman ne doit pas commencer ainsi: «Maman died today», comme l'imposent la fluidité et l'intelligence de la langue anglaise. Parce que today, aujourd'hui, est le seul temps que connaisse le personnage-narrateur de L'Étranger, quasiment la seule dimension dans laquelle il se sent vivre. Alors il faut garder cette temporalité dans la traduction, quand bien même ne serait-elle pas naturelle à la langue.

«L'ordre des mots dans la première phrase de Camus n'est pas accidentel: aujourd'hui est interrompu par la mort de maman. La phrase, celle qu'il nous faut encore voir rendue correctement dans une traduction anglaise de L'Étranger, c'est: “Today, Maman died”» conclut Ryan Bloom.

La dernière traduction anglaise en date, celle de 2013 par Sandra Smith, commence ainsi: «My mother died today.» Le chantier reste donc ouvert.