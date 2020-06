Et si, en 2020, vous investissiez dans les cryptomonnaies?

Nouvelle décennie, nouveau monde, nouvelle monnaie? Vous entendez parler, depuis quelques années, de l’essor fulgurant du Bitcoin et du développement de la technologie de la blockchain, et peut-être songez-vous de plus en plus sérieusement à sauter le pas. Seulement voilà, tout ceci reste assez nébuleux pour vous et vous êtes conscient qu’on ne s’autoproclame pas si aisément trader en solitaire. D’autant que plus de 5000 cryptomonnaies seraient apparues au cours de la dernière décennie.

Cessez donc de vous arracher les cheveux en tentant de grappiller des parcelles d’informations alambiquées! En partenariat avec le site éducatif francophone de référence sur les cryptomonnaies Cryptoast, qui recense des cours, des fiches ludiques et des guides pratiques autour de l’univers des nouvelles monnaies virtuelles, voici quelques clefs pour lancer vos premiers investissements en toute connaissance de cause.

Choisir sa cryptomonnaie: Bitcoin, Ripple ou Ethereum?

Se plonger dans l’univers des cryptomonnaies induit de croiser régulièrement trois cybermonnaies: Bitcoin, Ripple et Ethereum. La devise en ligne la plus connue, notamment en raison de son caractère précurseur et de ses performances boursières, demeure le Bitcoin.

Inventé en 2008 par le mystérieux Satoshi Nakamoto, pseudonyme derrière lequel se cache(nt) une ou plusieurs personne(s), le Bitcoin est une monnaie virtuelle ou cryptomonnaie dont les échanges sont réalisés uniquement via un système de paiement pair-à-pair. Sa valeur, comme celle de toutes les cryptodevises, n’est pas indexée sur l’or et encore moins régulée par les instances financières et gouvernementales usuelles.

Le garant de la sécurité et de la transparence des transactions, effectuées entre usagers, repose sur un réseau appelé «blockchain». Chaque échange de valeur sur le réseau est encodé dans un «block» par des «mineurs». Ces mineurs, repartis à travers le monde, sont chargés de vérifier l’intégrité, la fiabilité et l’authenticité des transactions qui transitent sur le réseau. Le système n’est donc pas centralisé autour d’un tiers de confiance unique, comme c’est le cas pour les banques, mais il est décentralisé et fonctionne grâce au travail de milliers d’entités qui vérifient de façon indépendante les transactions. La blockchain mise sur la transparence et permet de retracer l'ensemble des acteurs ayant utilisé le réseau Bitcoin. Les mineurs sont ensuite rétribués pour leurs services par des pièces ou «coins», un mécanisme de création monétaire rendu possible par l'utilisation de la «preuve de travail».

Ethereum, pour sa part, fonctionne de façon presque similaire à Bitcoin mais a la spécificité d’apporter un réseau informatique décentralisé, grâce auquel des échanges entre particuliers ne sont plus émis par des serveurs centralisés. Par exemple, en envoyant un message via Ethereum, ce message passera par un ensemble de serveurs indépendants ou «application décentralisée», gérés par des mineurs qui, en récompense recevront un actif virtuel «l’ether». Actif qui peut ensuite être vendu contre des euros.

Enfin Ripple, fondé en 2012 au coeur de la Silicon Valley, est une technologie de paiement plus controversée, qui permet, à l’aide du réseau blockchain, de transférer très rapidement des fonds sécurisés d’un pays à l’autre. Ripple est plébiscité par certaines instances bancaires. Lorsque les échanges sont réalisés, une cryptomonnaie est générée: le XRP, qui peut ensuite être échangée contre des dollars ou des euros.

Comment acheter du Bitcoin?

Une fois que vous avez identifié les principales cryptomonnaies, vous vous demandez sans doute comment vous plonger dans ces nouvelles devises. Pas besoin de devenir mineur ou développeur des cybermonnaies pour obtenir des résultats rentables. Vous avez la possibilité d’investir directement dans ces monnaies. Il faut néanmoins garder en tête que le Bitcoin et ses comparses demeurent des monnaies extrêmement volatiles et vous y engager en connaissance de cause. La question du stockage de vos bitcoins et de leur mise à l’abri virtuelle est également primordiale.

En France, l’accès aux cryptomonnaies est encore tortueux. Le moyen le plus simple demeure de passer par un fournisseur de services ou «exchange» qui vous permettra d’acheter des monnaies contre de l’euro ou du dollar. Une fois votre acquisition placée dans votre portefeuille virtuel, vous pouvez passer par des fournisseurs de services qui donnent la possibilité de troquer une crypto’ contre une autre.

Vous vous sentez un peu perdu parmi les offres d’exchanges? Le site Cryptoast propose justement un classement régulièrement actualisé des plateformes les plus fiables et les plus solides comme eToro, Kraken ou Coinbase.

Rester connecté à l’actualité

Enfin, une fois vos premiers bitcoins acquis, il est fondamental de rester connecté régulièrement à l’actualité des cryptomonnaies pour sécuriser vos investissements. Cryptoast vous propose alors un ensemble d’informations détaillées en temps réel sur le classement des cryptodevises et l’analyse des nouvelles technologies.

Le Bitcoin - qui concentre les deux tiers du marché - a été impacté par la crise du coronavirus, mais il a récupéré plus rapidement que les autres actifs. Et il n’en a pas moins attiré de nouveaux spéculateurs comme la banque américaine JPMorgan. Celle-ci souhaite offrir à ses clients la possibilité de se lancer sur le marché des devises connectées. La valeur du Bitcoin frôle actuellement les 10000 dollars.

Vous vous demandez si les cryptomonnaies remplaceront un jour les pièces sonnantes et trébuchantes et vous avez envie de décrypter ces nouveaux territoires du numérique? Alors rendez-vous sur Cryptoast!

Crédit photo: shutterstock_1015676536