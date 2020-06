Violences policières: George Floyd, Adama Traoré... même combat?

Temps de lecture: 2 min

L'affaire George Floyd prend de l'ampleur bien au-delà des frontières états-uniennes et en France, le cas Adama Traoré lui fait écho. S'il est tentant de dresser un parallèle entre les deux affaires, sont-elles comparables?

«Cette affaire [Traoré] qui a eu lieu il y a quatre ans n'a pas préoccupé les médias français. Et pourtant, il en arrive beaucoup des événements comme celui-là et notamment dans les quartiers populaires», expose Pierre Jacquemain, rédacteur en chef de la revue Regards.

