5 recommandations du Slate Podcast Club, épisode 10

Ça y est, on y est. Le dixième épisode, tout juste sorti du four, est là, pour vous. On n'imaginait pas tenir aussi longtemps. On a vu passer le confinement, les multiples annonces d'Édouard Philippe, les craintes d'une reprise de l'épidémie, le déconfinement, les quais de Seine blindés et la vie qui reprend doucement. Et tout ça, accompagné·es par vos précieuses recommandations! Merci au Slate Podcast Club pour son active participation. Aujourd'hui, et comme chaque semaine, la rédaction de Slate.fr vous propose une liste de cinq podcasts recommandés par les membres du Slate Podcast Club.

Créé par nos soins il y un an, ce groupe Facebook regroupe des fans qui partagent leurs podcasts coups de cœur, pour adultes et pour enfants.

«Gang of Witches»

On commence avec Ophélie qui, sur le groupe Facebook, nous «recommande chaudement» Gang of Witches.

Chaque nuit de pleine Lune, des sorcières émergent. Elles se rassemblent et tentent de déconstruire les injonctions du patriarcat et du système capitaliste, en se libérant des stéréotypes imposés par la société. Construit comme un carrefour où se rencontrent des «forces vives», le podcast Gang of Witches, présenté par les deux sorcières invétérées Wendy Delorme et Valérie Mitteaux, est le prolongement du combat initié par la communauté artistique féministe et écologique du même nom. Au programme, sororité, combat, réappropriation de la figure ancestrale de la sorcière. Attention, «mettez tous vos sens en éveil. L'esprit des sorcières arrive à vos oreilles».

Du côté de Rachel, c'est double dose de recommandations. Elle nous partage ces deux coups de cœur, Qui est Miss Paddle et 1000 degrés, «deux podcasts narratifs avec beaucoup de suspense, très bien écrits et racontés», souligne-t-elle.

«Qui est Miss Paddle», Pavillon Sonore

Soyons honnête, on en connaît des Miss Paddle. Cette personne sur les réseaux sociaux, au corps et à la vie de rêve. On la stalke, devient quasi obsédé·e. Qui est Miss Paddle raconte «l'histoire d'un like sur Instagram et de tout ce que cela peut bien vouloir dire». Un jour, Judith Duportail, journaliste accro aux réseaux sociaux, découvre que son compagnon a liké la photo d'une nana debout sur un paddle, d'où le surnom «Miss Paddle». Dans un podcast ultra documenté, courageux et intime, mené avec brio par Duportail, Qui est Miss Paddle revient sur le stalkage quotidien, l'obsession et l'influence des réseaux sur l'amour.

«1000 degrés», Insider Podcast

Il y a d'abord l'enquête. Le lieu du crime: une zone industrielle banale, située à Portet-sur-Garonne, près de Toulouse. Le 16 décembre 1994, à 7h30, un colis piégé explose devant l'entreprise Medilens, défigurant les propriétaires, Joseph et Dominique Hernandez. Un coupable est pointé du doigt: Daniel Massé, un ancien collègue. Lui crie son innocence tout au long de l'affaire. À l'issue du procès, il est condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle.

Puis vient la contre-enquête minutieuse et détaillée d'un duo de journalistes, Adèle Humbert et Émilie Denètre. Pendant près de neuf mois, elles remontent le fil de l'histoire aux airs de thriller hollywoodien: chaque élément est revu, chaque événement décortiqué. Résultat: un podcast addictif passionnant au storytelling bien ficelé.

«Mort à la ligne»

Pour sa part Ophélie «a dévoré la série “Mort à la ligne” de Programme B». Elle ajoute: «Le podcast est vraiment pudique, touchant et surtout ça fait énormément réfléchir sur l'idée de déjà penser à écrire un testament pour ses données».

La journaliste Lucie Ronfaut part dun constat. À présent, une bonne partie de nos vies s'écrit sur les réseaux sociaux. On y annonce nos fiançailles, affiche nos vacances de rêve, parfois nos moments d'ennui. Et la mort? Comment se vit-elle en ligne? Les réseaux sociaux gardent en mémoire messages, photos et occasionnellement vous les rappellent. Comment vivre avec les fantômes d'internet? Comment effacer les souvenirs du défunt ou au contraire les conserver?

Des questions auxquelles répond avec justesse Lucie Ronfaut dans cette série émouvante sur le deuil à l'ère numérique, qui ne tombe jamais dans le pathos, mais vise parfaitement juste. À son micro, défilent des personnes qui récemment ont perdu un proche et qui tentent de naviguer à travers ce deuil moderne.

«Solstice», TNP

Pour finir, Edwige nous recommande Solstice, «un podcast québécois de fiction composée de quatre histoires différentes qui se déroulent au château Frontenac, un célèbre hôtel du vieux Québec. Thriller et situations loufoques».

Vous êtes à la recherche d'une expérience immersive? Solstice est le podcast de fiction pour vous.

Le monde entier se presse au Château Frontenac au Québec pour le photographier ou y passer une nuit. Le célèbre hôtel en a vu passer des touristes extasié·es par la grandeur du lieu, des hommes d'affaires pressés ou des jeunes mariés candides. Qui pourrait imaginer ce qu'il s'y passe une fois les portes closes? Mensonges, meurtres, prises dotages… Une série terrifiante, à dévorer sans modération!