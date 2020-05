«Quand les pillages commencent, les coups de feu aussi»: historique raciste du tweet de Trump

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Vox

Alors que les États-Unis s'embrasent en réaction à la mort de George Floyd, un homme noir filmé en train d'être étouffé par un policier blanc, Trump s'est comme à son habitude tourné vers Twitter.

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won't let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!