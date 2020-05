Les chats aussi attrapent le Covid-19 et peuvent se le transmettre

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CBS News

Nos fidèles amis les chats peuvent eux aussi contracter le coronavirus Covid-19. C'est grâce au travail d'une équipe d'expert·es, publié dans The New England Journal of Medicine, que l'on apprend que les chats peuvent non seulement attraper le Covid-19, mais également le transmettre à leurs pairs. Nos petits félins peuvent ête infectés mais, selon les recherches, ils ne peuvent pas en tomber malades.

L'étude a été menée sur six chats. Le virus a été inoculé à trois d'entre eux. Chacun des chats infecté a été mis en contact avec un chat sain afin de vérifier l'éventuelle transmission au sein de l'espèce. En l'espace de cinq jours, les trois chats sains ont contracté le Covid-19 et été testés positifs. Les chercheurs et chercheuses affirment qu'il y a «un besoin relevant de la santé publique de reconnaître et de pousser les recherches sur une possible transmission “humains-chats-humains”».

La question de la transmission d'animaux à personnes

Un tigre issu du zoo du Bronx, à New York, avait déjà été testé positif au coronavirus en avril dernier. Les personnes chargées de soigner les animaux avaient remarqué une nette perte d'appétit ainsi qu'une toux sèche chez le félin. Il aurait été contaminé par un soigneur infecté sans le savoir car porteur sain. «Nous savons que [le Covid-19] se transmet de personnes en personnes et il se pourrait qu'il se transmette également de personnes à animaux, dans certains cas», avancent les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies.

L'étude ne portait pas sur la transmission d'animaux aux humains et la Dr Ann Hohenhaus, vétérinaire, confirme que l'on n'en sait pas plus aujourd'hui sur ce facteur de contamination. «Cette nouvelle étude met en lumière ce que les vétérinaires pensent déjà: des recherches supplémentaires sont nécessaires», affirme-t-elle.

Protéger ses animaux

Yoshihiro Kawaoka et Peter Halfmann, des chercheurs ayant participé à l'étude, invitent les propriétaires d'animaux de compagnie, notamment de chats, à les protéger au maximum. Pour ce faire, évitez les trop nombreux contacts avec eux si vous présentez des symptômes du virus. Les deux scientifiques conseillent également de garder les chats en intérieur pour limiter leurs contacts avec d'autres animaux ou personnes.

«Si [les gens] sont confinés et inquiets de transmettre le Covid-19 à leurs enfants et époux, ce devrait être la même chose concernant la transmission à leurs animaux», commente Halfmann. En cas de symptômes s'apparentant à un Covid-19 chez les animaux, il faut agir. «Appelez votre vétérinaire et expliquez-lui ce qui se passe pour établir un plan d'action afin de soigner votre animal», conseille la Dr Hohenhaus.