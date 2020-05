En attendant le retour des concerts, les podcasts à écouter par genre musical

Temps de lecture: 3 min

Pour les adeptes de metal: «Le Bruit»

49 épisodes, entre 1 heure 30 et 2 heures

Animé par Boulinosaure et Germain, ce podcast vous plongera dans un univers riche grâce à de nombreuses découvertes. On y parle également volontiers de headbang et de chant guttural.

Si le format est classique, les émissions sont bien découpées et de nombreux hors-série (sur une année ou un album en particulier) viendront parfaitement pallier l'annulation du Hellfest cette année.

Dans le même genre: YCKM, 80 épisodes, entre 1 heure 30 et 2 heures

Pour les adeptes de rock underground: «Rock à la Casbah»

90 épisodes de 55 minutes

Le label Casbah Records, basé à Valence, a eu la bonne idée de mettre à disposition du public ses préférences et ses coups de cœur dans le monde du rock'n'roll.

Privilégiant le vinyle, l'équipe propose chaque jeudi depuis 2002 une sélection pointue et sauvage, venue d'ailleurs mais aussi de l'Hexagone. Qui a dit que le rock était mort en France, au fait?

Dans le même genre: Cuistax, 24 épisodes de 15 minutes

Pour comprendre l'évolution du hip hop: «The Undersiders»

9 épisodes de 25 minutes

Comment certains barons de la drogue ont-ils influencé la nouvelle pop culture? Pour répondre à cette question passionnante, François Cusset propose un format très original avec la voix off de Jérémie Covillault, digne d'un true crime.

Dans chaque épisode, The Undersiders revient sur le destin de huit dealers dans les années 1980, dont certains sont devenus millionnaires et ont eu un impact direct sur le hip-hop. Au programme: Dr. Dre, Tupac, Jay-Z, Lil Wayne, Harry O...

Pour les adeptes de rap et hip-hop: «Les Bons Crus»

30 épisodes d'une heure

Diffusée le jeudi de 20 heures à 21 heures sur Radio Campus Bordeaux, l'émission est animée par des «sommeliers du rap». Au menu de la dégustation, du rap français, américain, britannique et les millésimes du hip-hop mondial –une sélection souvent de bon goût, depuis 2017.

Les formats, toujours orientés breuvages, sont judicieux: la «cuvée rap» revient sur une année en particulier et la «récolte» propose une sélection mensuelle de qualité.

Dans le même genre: NoFun, 245 épisodes de 50 minutes

Pour les adeptes de rap français: «Grünt»

40 épisodes de 20 minutes

Chaque samedi, le journaliste et animateur Jean Morel explore le «rap dans tous ses états» sur Nova. Passionné et fin connaisseur de ce milieu qui ne cesse de s'étendre au fil des années, il accueille dans Grünt des stars francophones mais défriche également les artistes en devenir.

Entre rimes multisyllabiques et confidences, l'émission offre au rap hexagonal la place qu'il mérite dans les médias.

Dans le même genre: Tyler, le podcast rap français, 133 épisodes de 15 minutes

Pour les adeptes de variété française: «Variétoche»

4 épisodes, entre 20 et 45 minutes

Sur un ton plutôt humoristique, Seb Little dévoile les coulisses d'une chanson française de variété ou de french pop grâce à des explications et anecdotes. Le spectre est large, puisqu'il évoque Daniel Balavoine, Louane, Jacques Dutronc ou encore Maëlle.

Très enrichissant, le podcast vulgarise des sujets pas toujours faciles à aborder, comme le harcèlement scolaire ou l'absence d'engagement politique.

Dans le même genre: Stockholm Sardou, Julien Clerc Cœur, Radio Michel

Pour les adeptes de musiques électroniques: «Beatmakers» et «Beatmakeuses»

20 épisodes de 25 minutes

Un épisode de 33 minutes

En 2017, Samuel Hirsch et David Commeillas d'Arte Radio dévoilait la première saison de Beatmakers: dix épisodes pour dix producteurs français, dans lequels ils racontaient la fabrication de leurs plus grands tubes. On y retrouvait alors Étienne de Crecy, Booba ou encore Hindi Zahra. En 2019, une deuxième saison a fait la part belle à PNL, Laurent Garnier ou Chloé.

Quelques mois plus tard, Mia Ma a exprimé son regret de ne pas avoir entendu plus de femmes dans cette série et a corrigé le tir avec un épisode spécial passionnant, Beatmakeuses.

Dans le même genre: The Synth Squad, 214 épisodes, entre 5 minutes et une heure

Pour les adeptes d'opéra: «VilyriK»

8 épisodes de 30 minutes

«On ne va pas vous parler de musique», annonce dès le premier épisode Milan Amélie Nyssen, créatrice de VilyriK. Une bonne accroche pour expliquer que ce podcast s'intéresse surtout au métier de chanteur ou chanteuse professionnelle d'opéra. Le concept consiste davantage à décrire leur quotidien et à répondre à des questions telles que «Peut-on vivre de sa passion?» ou «Peut-on concilier chant et maternité?».

On découvre avec curiosité la vie d'une soprano française ou celle d'un ténor, en plongeant dans un monde qui semble souvent inaccessible.

Dans le même genre: Métaclassique, 69 épisodes d'une heure