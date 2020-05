5 recommandations du Slate Podcast Club, épisode 9

Temps de lecture: 2 min

On commence à s'y faire, à ce déconfinement: le stress des premiers jours s'est envolé, on sort volontiers –toujours masqué·e, évidemment. Parfois, dans un instant de folie, on pense à planifier nos vacances en Europe... Retour à la réalité. Le chemin est encore long, la phase 2 du plan de déconfinement devrait être annoncée dans les prochains jours.

En attendant, comme chaque semaine, la rédaction de Slate.fr vous propose une liste de cinq podcasts recommandés par les membres du Slate Podcast Club.

Créé par nos soins il y un an, ce groupe Facebook regroupe des fans qui partagent leurs podcasts coups de cœur, pour adultes et pour enfants.

«Arabia Vox»

Fatma nous recommande Arabia Vox, «un podcast qui fait du bien», résume-t-elle. Il y a tout d'abord une envie de mettre en lumière le travail d'artistes, de journalistes, de responsables d'ONG parfois méconnu·es, celles et ceux qui bâtissent le(s) monde(s) arabe(s), mais surtout un devoir de présenter au monde des voix uniques et inspirantes émanant de cet espace.

Dans des entretiens fleuves menés avec brio par Fatma Torkhani, ces personnalités reviennent sans tabous ni préjugés sur leur arabité et leur trajectoire. Une initiative nécessaire qui permet aux populations arabes de se réapproprier leur narration.

«Jésus sauve!»

Anne conseille l'écoute de Jésus sauve!: «On reste curieux du message jusqu'au bout.»

En novembre 2018, un message composé en lettres capitales surgit à Paris: «JÉSUS SAUVE!» Sur les boîtes aux lettres, les feux de signalisation, les murs… Il est omniprésent. Impossible d'y échapper.

Qui est la personne se cachant derrière ce graffiti qui, en un éclair, a fait le tour des réseaux sociaux? Arnaud Faura, «pas croyant mais obsédé par Jésus depuis des mois», se lance dans une folle enquête à la recherche du mystérieux tagueur. Va-t-il le retrouver? Mystère…

«Superhéros»

De son côté, Lucie a aimé Superhéros, de Julien Cernobori: «J'ai retrouvé avec bonheur ce podcast. Toujours aussi magique comme rencontre!»

Il y a Superman, Captain America, Batman… Ces histoires, on les connaît toutes. Julien Cernobori, maestro de Cerno, l'anti-enquête, dont nous avions parlé dans l'épisode 5 des recommandations du Slate Podcast Club, s'intéresse plutôt à «l'histoire extraordinaire des gens ordinaires».

À l'écoute de ce podcast, on traverse un grand huit d'émotions: le rire, les pleurs, la colère, mais jamais la tristesse. Elle est là, la force de Cernobori: réaliser un projet positif, qui pousse à l'introspection.

«La Freudzone»

Pour sa part, Zêta revient sur sa nouvelle découverte, La Freudzone, «qui traite des comportements et du relationnel. La voix est très douce et hypnotique», souligne-t-elle.

Aborder l'épineuse thématique des relations de façon accessible? Oui, oui, c'est possible. Anissa Ali, «hôtesse de l'âme», s'applique toutes les deux semaines à décrire, expliquer, décortiquer ce thème universel qui nous rassemble de manière ludique et concrète.

«Dear Franklin Jones»

Miren mentionne un podcast américain, Dear Franklin Jones: «Ça montre beaucoup des rouages de l'embrigadement, du besoin de foi, de la perte de repères.»

L'univers des sectes fascine car il reste hors de notre portée. Fait rare, Dear Franklin Jones propose une plongée intime dans un mouvement religieux californien des années 1970-1980.

Jonathan Hirsch, journaliste américain d'une trentaine d'années, est né dans ce culte. Ses parents voyaient en Franklin Jones un dieu, les autres comme un charlatan. Un micro à la main, il y retourne pour comprendre ce qu'il s'est vraiment passé.