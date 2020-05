Une première édition de «Harry Potter» vendue pour 33.000£ aux enchères

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

C'est d'une benne à ordures proche de l'école où elle travaillait qu'une enseignante avait sauvé quelques livres de la saga Harry Potter, il y a 12 ans de cela. Aujourd'hui, cette enseignante vient de récupérer 33.000 livres sterling (soit 36.800 euros) pour la vente d'un exemplaire de Harry Potter à l'école des sorciers.

C'est qu'il ne s'agit pas de n'importe quel livre, mais de l'un des 500 rares exemplaires cartonnés du premier tirage anglais de 1997.

Édition originale

D'abord estimé entre 8.000 et 12.000 livres sterling en raison de quelques marques d'usure, le livre a été mis aux enchères chez Hansons Auctioneers. Ce jeudi, sept enchérisseurs se sont disputé le trophée par téléphone, jusqu'à tripler le prix de départ.

Les trois exemplaires de la première édition de 1997 de Harry Potter à l'école des sorciers trouvés dans une benne. | Hansons Auctioneers

Parmi les autres livres de J. K. Rowling trouvés dans la poubelle miraculeuse et proposés à la vente figuraient encore deux exemplaires de la première édition de poche de Harry Potter à l'école des sorciers, vendus pour 3.000 et 3.400 livres sterling (respectivement 3.300 et 3.800 euros), ainsi que deux volumes de La Chambre des Secrets et du Prisonnier d'Azkaban, vendus pour 360 livres sterling (400 euros).

«Je suis ravi pour nos vendeurs. C'était merveilleux de voir les livres Harry Potter se vendre aussi bien et susciter des enchères aussi intenses. J'ai toujours pensé que la première édition reliée de Harry Potter à l'école des sorciers pourrait nous surprendre. J'avais fait une estimation modeste en raison de quelques dégâts sur la reliure», a déclaré Jim Spencer, le responsable de la vente.

Au total, ce sont 18 lots Harry Potter qui ont été vendus chez Hansons le jeudi 21 mai, pour la somme de 60.800 livres sterling (67.900 euros).

Au cours de cette année, l'entreprise de vente aux enchères a retrouvé trois exemplaires à couverture rigide de la première édition. Sur les 500 existant au monde, près de 300 avaient été envoyés à l'époque à des écoles et des bibliothèques.