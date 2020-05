Les milliardaires américains ont gagné 398 milliards pendant la pandémie de Covid-19

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Forbes

Si la crise du coronavirus a porté un coup à l'économie mondiale, elle profite au moins à quelques-un·es. Entre le 18 mars et le 19 mai 2020, la valeur nette des 600 plus grosses fortunes américaines a augmenté de 434 milliards de dollars. Cela représente 398 milliards d'euros, et un bond de 15% en seulement deux mois.

Les cinq premiers milliardaires américains, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Warren Buffett et Larry Ellison, ont à eux seuls gagné 75,5 milliards de dollars (69,3 milliards d'euros).

La valeur nette de la fortune du fondateur et PDG d'Amazon, Jeff Bezos, a augmenté de 30,6% pendant la pandémie de Covid-19, atteignant désormais les 147,6 milliards de dollars (soit à peine moins que le PIB de la Hongrie). Avec Zuckerberg, qui a gagné 25 milliards de dollars, il est le plus gros bénéficiaire de la crise.

Jackpot pour les entreprises tech

Les géants du secteur technologique sont ceux qui tirent le mieux leur épingle du jeu, pendant que le reste de l'économie s'effondre, laissant les personnes à faibles revenus dans une plus grande précarité.

Depuis la mi-mars, 47% des Américain·es ont déclaré qu'eux-mêmes ou une autre personne de leur ménage avait perdu des revenus depuis le début de la pandémie. La semaine dernière seulement, 2,4 millions de personnes supplémentaires demandaient des allocations de chômage temporaires aux États-Unis.

«Alors que des millions de personnes risquent leur vie et leur gagne-pain en tant que travailleurs mis en première ligne, ces milliardaires bénéficient d'une économie et d'un système fiscal qui est câblé pour canaliser la richesse vers le sommet», a déclaré Chuck Collins, directeur du programme sur l'inégalité à Institute for Policy Studies.

On estime que 16 millions de travailleurs et travailleuses américaines ont perdu l'assurance maladie fournie par leur employeur.