Le seul homme condamné aux États-Unis pour les attentats du 11 septembre désavoue Ben Laden

Sous Trump, l'Amérique est devenue laide à pleurer

[BLOG You Will Never Hate Alone] Même le chauve que je suis s'arrache les cheveux quand Trump prend la parole. Surtout quand il s'exprime à propos de la pandémie de Covid-19.

Laurent Sagalovitsch — 20 mai 2020 — Temps de lecture : 2 min