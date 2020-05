Des plats de chefs, certains étoilés, à emporter ou se faire livrer

Temps de lecture: 8 min

Les prix sont souvent abordables, moins onéreux que dans leurs restaurants cotés ou haut de gamme.

Paris

Alain Ducasse

Le grand chef-franco monégasque a sélectionné une quinzaine de plats de ses restaurants parisiens: le pâté grand-mère des Lyonnais, le canard aux olives vertes d'Allard, la sole aux légumes primeurs de Benoît, bistrot étoilé, le ceviche de dorade en marinade «leche del tigre» de Champeaux, la panna cotta au lait de soja, marmelade et salade de fraises de la très créative pâtissière du Plaza Jessica Préalpato, le tiramisu de La Cucina Mutualité. Entrées de 7 à 25 euros, plats de 17 à 38 euros Desserts de 9 à 12 euros.

Commandes par mail [email protected] ou par téléphone au 06 22 58 55 90 avant 12 h. Livraison à Paris et petite couronne 7 jours sur 7.

Le canard aux olives vertes du restaurant Allard | © Pierre Monetta

Le Chiberta

En haut des Champs-Élysées, la table étoilée de Guy Savoy proche de l'Arc de Triomphe présente un beau menu de printemps à 55 euros ou 45 euros le plat de résistance: comme un jardin au printemps ou la fleur de truite à la crème acidulée, la caille confite aux choux fleurs et amandes ou la sole aux coquillages, pommes de terre, persil et les desserts d'antan dont la délicate mousse au chocolat ou le riz au lait.

La fleur de truite | © Le Chiberta

Aussi de grandes spécialités du Restaurant Guy Savoy: le suprême de volaille de Bresse, foie gras et artichaut, vinaigrette à la truffe (90 euros) et la soupe d'artichauts à la truffe noire, brioche feuilletée aux champignons et truffes (110 euros).

Commandes sur le site en livraison ou à emporter: www.lechiberta.com. 3 rue Arsène Houssaye 75008 Paris. Tél.: 01 53 53 42 00.

La sole, coquillages, persil, pommes de terre | © Le Chiberta

La Scène de Stéphanie Le Quellec

L'ancienne cheffe du Prince de Galles mitonne des plats classiques de La Scène, son restaurant, double étoilé Michelin, trois entrées (de 8 à 15 euros) dont les asperges blanches, mousseline à la pistache de Sicile, quatre plats (de 19 à 35 euros) dont la blanquette de veau infusée au café et trois desserts (de 6 à 9 euros), la mousse au chocolat grand cru intense et sarrasin grillé. Panier «Burger Party» (pains briochés maison, steaks hachés de bœuf maturé, cheddar affiné, lard fermier, pommes paille, sauce La Scène).

Commandes sur le site, à retirer sur place avant 16h30 ou en livraison de 14h à 18h. 32 avenue Matignon 75008 Paris. Tél.: 01 42 65 05 61.

La blanquette de veau infusée au café | © Marie-Pierre Morel/Éditions du Chêne

Baieta

La cuisinière niçoise étoilée Julia Sedefdjian offre une partition originale: l'assortiment de tapas, l'aïoli, le magret rôti patates douces, le cabillaud rôti fregola sarda, le riz et les lentilles saucisses, le sablé au fenouil et crème citron. Plats à 16 euros et desserts à 7 euros.

Réservation au 06 15 64 74 03 et retrait du mardi au samedi de 11h à 17h au restaurant 5 rue de Pontoise 75005 Paris.

L'aïoli de Julia Sedefdjian | © Zazie Tavitian

Café Constant

Le grand chef né à Montauban compose chaque jour un menu varié à 22 euros: bouillon thaï aux crustacés, petits pois, asperges, crème de céleri au curry, crumble aux fruits rouges. Jeunes légumes à la grecques et coriandre fraîche, poulet rôti du dimanche pommes rissolées à l'ail, dacquoise au chocolat. Salade de pommes de terre à la morue et oignon, magret de canard rôti risotto de pâtes, crème caramel. Saumon mariné façon hareng, fricassée de volaille aux morilles, fruits rouges à la chantilly.

Les jeunes légumes de saison à la grecque et coriandre fraîche | © CafeConstant

À commander sur le site du restaurant ou au 01 47 53 73 34. À retirer sur place entre 11h30 et 21h ou livraison par Deliveroo. 139 rue Saint-Dominique 75007 Paris.

L'épaule d'agneau de lait au thym et aux légumes | © CafeConstant

David Toutain

Ce magnifique cuisinier double étoilé (à quand la troisième?), formé par Alain Passard, offre un menu carte blanche (70 euros): huîtres au kiwi et poireau, veau aux asperges blanches, ail des ours, canard aux betteraves et hibiscus (de 8 à 26 euros).

Vente à emporter et livraison à domicile. Voir sur le site: https://davidtoutain.bonkdo.com/fr/clickandcollect/ 29 rue Surcouf 75007 Paris. Tél.: 01 54 50 11 10.

L'Atelier Maître Albert

Guy Savoy a réanimé ce beau restaurant proche de Notre-Dame où trône une admirable cheminée. Le chef Emmanuel Monsallier à la main experte rissole viandes et poissons, une rareté à Paris. Des volailles rôties entières à 29 euros et le menu de l'Atelier à 29 euros (très bon prix) avec au choix le saladier du moment ou le velouté de petits pois et crème de mascarpone, la volaille du Maine à la broche et gratin dauphinois ou le magret de canard à la broche et la ratatouille de l'Atelier, la terrine de pamplemousse ou le choco-pralin feuilleté.

Commandes pour la vente à emporter sur le site ou livraison via Deliveroo. Du mercredi au dimanche de 11h30 à 20h30. 1 rue Maître Albert 75005 Paris. Tél.: 01 56 81 30 01.

La volaille fermière du Maine et son gratin dauphinois | © Atelier Maître Albert

L'Ami Jean

Stéphane Jégo, prince de la bistronomie gourmande, suggère un menu à emporter à 25 euros: semoule de courgettes, croque-sel, fine de volaille au bouillon et piment doux confits, bœuf de sept heures confit grillé, pommes mousseline au beurre demi-sel, citron noir.

À commander la veille sur le site ou au 01 46 05 86 89. Du mardi au samedi. Vente à emporter uniquement. 27 rue Malar 75007 Paris.

Bistrot Belhara

Thierry Dufroux, passé par Loiseau, Guérard et Ducasse est un excellent cuisinier attaché à la qualité des produits. Au menu à 15 euros, une entrée et un plat. En supplément: entrée 8 euros, plat 11 euros, garniture seule 5 euros, dessert à 4,50 euros. Le cochon et la volaille & le saumon ou l'agneau & le fruit.

À retirer au restaurant de 11h15 à 14h le mardi, le jeudi et le samedi. Réservation au 01 45 51 41 77. 23 rue Duvivier 75007 Paris.

Le Gabriel

Jérôme Banctel, ancien chef double étoilé d'Alain Senderens au Lucas Carton, choisit des plats du grand restaurant de La Réserve, le palace en face de Laurent. Au menu, le tourteau de Bretagne et haricots verts, émulsion yuzu-kosho, lotte de Bretagne maturée, asperges blanches, sauce soja, la volaille de la Cour d'Armoise au lait ribot, raviole verte au cresson, calisson au citron vert, mousse miso vanille. Menu à 49 euros.

Réservation par téléphone au 01 58 36 60 50 de 10h à 18h. Retrait le lendemain de 11h30 à 13h30 et de 17h30 à 19h30. Livraison uniquement dans le VIIIe arrondissement (10 euros).

Tomy & Co

Chez Tomy Gousset, un chef en pleine ascension, le menu change chaque semaine: saumon gravlax et salade de lentilles au quinoa, lomillo ibérique et fregola à la tomate et olives, tarte au fromage blanc et fraises.

Menu à 30 euros à commander au 06 15 85 19 75 et à emporter. Livraison Deliveroo (6 euros). 22 rue Surcouf 75007 Paris.

Septime

L'étoilé Bertrand Grébaut éclaire de son talent la cuisine de ce quartier de l'est parisien. Chaque semaine, un remarquable menu à 32 euros: asperges blanches au pesto, ail des ours au savagnin, joue de bœuf confite et légumes, nage de fruits rouges à l'hibiscus et financier.

Réservation via le site septimealamaison.fr la veille. Retrait de 14h à 18h au 80 rue de Charonne 75011 Paris ou livraison à partir de 70 euros (frais 10 euros). À commander la veille.

Frenchie

Greg Marchand, cuisinier estimé de la génération montante, affiche ce menu alléchant à 30 euros: maquereau fumé, betterave, rhubarbe et risotto, gratin dauphinois à la truffe noire, baba.

À emporter 5 rue du Nil 75002 ou en livraison via Ubereats. Tél.: 01 40 39 96 19.

Oka de Raphaël Régo

Ce chef brésilien passé par l'école Ferrandi et l'Atelier de Joël Robuchon mélange avec doigté ses deux cultures culinaires: la feijoada, la mousse de mangue passion et le mulet noir aux légumes avant la pintade façon amazonienne. 30 euros.

Commande au 01 45 30 94 56 pour une livraison ou à emporter au 1 rue Berthollet 75005.

Province

Le Petit Nice à Marseille

Gérald Passédat, maître des poissons et crustacés, auteur d'une bouillabaisse de légende, suggère un menu Terre Mer riche d'un aïoli au poisson du jour, un navarin d'agneau et une tarte aux fraises. Deux formules sont proposées à 39 euros ou 49 euros.

Commande sur la boutique en ligne Passedatdrive, et retrait au Petit Nice chaque jour entre 17h et 19h15 du mardi au vendredi et de 10h à 12h le samedi. Anse de Maldormé, corniche JF Kennedy 13007 Marseille. Tél.: 04 91 59 25 92.

Au Passedatdrive du Petit Nice, dos de maigre, sauce vierge, câpres, basilic et sarrasin grillé | © GeraldPassedat

Christophe Bacquié au Castellet (Var)

Seul trois étoiles dans la région, il se déplace chez vous afin de concocter un superbe menu signature, quatre plats dont un aïoli moderne (280 euros) dans un rayon de 40 kilomètres autour du Castellet, du mercredi au dimanche.

Réservations sur le site du restaurant. Tél.: 04 94 98 29 59.

Les Flocons de Sel

Sur les hauteurs de Megève, le chef trois étoiles Emmanuel Renaut sert un beau menu à 35 euros: le pâté en croûte, la cuisse de canard confite, le gratin savoyard, le gâteau maison au chocolat crème anglaise et le café. Du jeudi au dimanche à midi uniquement.

Réservation sur le site floconsdesel.shop-and-go.fr 1775 route du Leutaz 74120 Megève. Tél.: 04 50 21 49 99.

L'Auberge du Père Bise

À Talloires, sur l'admirable lac d'Annecy, Jean Sulpice, double étoilé, compose une salade de légumes nouveaux, vinaigrette aux herbes, le ris de veau aux morilles et un fraisier de saison. De 40 à 60 euros.

Les commandes se font par téléphone, du jeudi au samedi, au 04 50 60 72 80, par mail [email protected] ou via un formulaire disponible sur le site internet.

À L'Auberge du Père Bise, le cèpe en cappuccino, purée légère de potimarron | © Gourmets & Co

Le Central des Troisgros

À Roanne, l'excellent chef Mickaël Fayolle du bistrot face à la gare affiche le délicieux steak tartare, le médaillon de veau aux herbes à la mousseline de pommes de terre ou un bar soufflé au fenouil puis une arlette aux fruits rouges ou un baba au rhum à l'orange. Au menu à 22 euros, un plat et un dessert, une affaire, les jeudis, vendredis et samedis.

Réservation par téléphone au 04 77 67 72 72. 20 cours de la République 42300 Roanne.

Le bar rayé de jambon et de basilic, une recette de Michel Troisgros | © Marie-Pierre Morel

Christopher Coutanceau à La Rochelle

Enfin trois étoiles depuis le début 2020, ce merveilleux chef pêcheur présente le plat'eau royal, l'assiette de charcuterie ibérique, les poissons de la criée locale, bar, langoustines et la sardine de la tête au pied. Menu Yol'eau les mercredis, jeudis, dimanches à 29 euros et le menu gastronomique Gastr'eau à 110 euros (uniquement le samedi).

Commandes à l'adresse mail [email protected] ou par téléphone au 05 46 41 41 88. Livraison à domicile.

Chez Christopher Coutanceau, le filet de lieu jaune de ligne, céleri, bouquets vivants au naturel, sauce au whisky et au café | © Philippe Vaurès Santamaria

Olivier Nasti à Kaysersberg en Alsace

Le valeureux chef deux étoiles du Chambard a lancé un drive pour emporter la mousseline de brochet à l'oseille, riz sauvage, le pigeonneau aux girolles et petits pois, dessert au miel de printemps. Menus à 31 et 45 euros.

Pour commander, lechambard.shop-and-go.fr Livraison à domicile dans un rayon de 20 kilomètres. Et aussi, «L'expérience Chambard chez vous»: Olivier Nasti sert à domicile son menu signature l'Histoire à 185 euros par personne, de 12h à 15h ou de 20h à 23h, sept jours sur sept (service, dressage et l'art de la table compris dans la prestation). Tél.: 03 89 47 10 17.

Exemple de menu au drive Chambard | © hotelrestaurant.lechambard

La Marine à Noirmoutier

Alexandre Couillon, deux étoiles, prépare un menu quotidien savoureux: les légumes du potager grillés au pesto, le curry de pintade, les fraises du pays à la verveine.

Menu à 20 euros, à emporter à La Table d'Élise, l'annexe. 5 rue Marie Lemonnier. Tél.: 02 51 39 23 09.

Au restaurant La Marine, l'huître de Noirmoutier | © Alexandre Couillon

Michel Sarran à Toulouse

Le cuisinier star de Top Chef, sudiste dans l'âme (et dans assiette), offre des menus quotidiens, asperges vertes rôties, salade, blanquette de lotte anisée, riz et les choux en cappuccino Maracuja. 45 euros le vendredi, samedi et dimanche.

Commande sur le site www.michel-sarran.com et retrait au restaurant. 21 boulevard Armand Duportal. Tél.: 05 61 12 32 32.