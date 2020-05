5 recommandations du Slate Podcast Club, épisode 8

Temps de lecture: 3 min

Une semaine déjà que le déconfinement est en place: les parcs sont noirs de monde, l'Italie annonce la réouverture de ses frontières en juin, le gouvernement nous dit que l'on pourra partir en vacances d'été. Et dans tout ça, on est un peu perdu·es. Et si on s'échappait de l'agitation du monde pendant quelques instants? Ça tombe bien, chaque semaine, la rédaction de Slate.fr vous propose une liste de cinq podcasts recommandés par les membres du Slate Podcast Club.

Créé par nos soins il y un an, ce groupe Facebook regroupe des fans qui partagent leurs podcasts coups de cœur, pour adultes et pour enfants.

«Les Lettres d'intérieur», France Inter

Marc-Olivier nous conseille d'écouter, «avec boîte de mouchoirs parfois», Les lettres d'intérieur d'Augustin Trapenard. «Toute la palette émotionnelle servie par un grand talent», insiste-t-il.

Christiane Taubira, Yasmina Khadra ou encore Erri de Luca… Tou·tes les trois ont pour point commun d'avoir eu leurs lettres d'intérieur lues par Augustin Trapenard à 8h55 sur France Inter. Pendant trois courtes minutes, le producteur prête sa voix à un auteur ou à une autrice et lit sa missive. Ils y partagent leurs espoirs, craintes, désillusions face au monde d'après, invectivent le président de la République sur le sort de la culture au cœur du confinement… Un moment d'une rare douceur, comme suspendu dans le temps, qui permet aussi de faire vivre la culture et Boomerang, l'émission culturelle de Trapenard interrompue à cause de la pandémie, sur les ondes.

«États Dame», Qude

Sur le groupe Facebook, Hervé nous recommande États Dame, «une pépite quotidienne et confinée», résume-t-il.

«Et si tout ça n'avait été qu'un long dimanche?» Dans le dernier épisode d'États Dame, Milia Legas fait le bilan de ces cinquante-cinq jours de confinement. Elle a tenu un journal de bord audio au quotidien, où elle partage ses états d'âme, ceux «d'une femme comme les autres, qui vit le confinement comme tout le monde et qui met juste des mots dessus». Dans des épisodes très courts (moins de trois minutes), elle expose ses pensées du jour: une balade dans son quartier, son dernier jour de confinement, la pluie… Bref, «une petite réflexion quotidienne sur ce que nous inspire cet enfermement inattendu».

«Ars Moriendi»

Géraldine nous partage sa dernière découverte, Ars Moriendi: «Ça m'emmène très loin avec intelligence et une dose de frissons.»

Les serials killers fascinent la population tant leurs atrocités dépassent l'entendement. De l'autre côté de l'Atlantique, au Canada, Simon Predj lance le balados Ars Moriendi (à traduire par «l'Art du décès» en latin, sympa) qui revient sur ces histoires tout aussi sordides qu'insolites de crimes autour du globe. Immersif, le très théâtral podcast dissèque la cruauté et la fragilité de la race humaine et vous fera découvrir que la réalité dépasse toujours la fiction.

«Bookmakers-Les écrivain·es au travail», Arte Studio

Pour sa part, Ptite Carreaux revient sur Bookmakers. «On y parle de son désir très tôt de devenir écrivaine, de la recherche de ses origines, de vers blancs et encore de non désir d'enfant. Passionnant!»

Comment écrit-on un best-seller? Richard Gaitet, journaliste et écrivain, tente d'y répondre par le biais de longs entretiens, accessibles à tout le monde, avec des auteurs et autrices: Bookmakers. Le long d'épisodes de trente minutes, il nous invite dans les coulisses d'un roman et écrivain célèbres (Alice Zeniter, Philippe Jaenada). De la création d'un personnage, jusqu'à leur éveil littéraire, en passant par leur enfance et leur travail du style, plongez au cœur de la fabrique d'un roman.

«Retour vers le classique», Radio classique

Jean nous partage son dernier coup de coeur: «Je suis très sérieusement en train de devenir fan de “Retour vers le Classique” d'Augustin Lefebvre», s'exclame-t-il.

Dès les premières secondes, le ton est donné. «Retour vers le Classique, le podcast qui réconcilie musique savante et pop culture», peut-on entendre. Augustin Lefebvre, aficionados de musique et de jeux vidéo, décrypte ainsi les grandes œuvres de la pop culture et détaille méthodiquement comment la musique classique les a façonnées. Qui a écrit l'hymne de la Ligue des Champions? Star Wars: John Williams est-il passé du côté obscur? Comment adapter Debussy au jeu vidéo? Tant d'interrogations auxquelles Augustin Lefebvre tente de répondre à travers de nombreux extraits sonores, des interviews de spécialistes, des anecdotes et des explications historiques.